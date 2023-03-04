Днепр-1 - Львов 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
09 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Львов, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Днепр-Арена (Днепр, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Львов
Львов
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|01.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 3
|02.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 1
|02.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|5 : 1
|24.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 3
|11.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 8
|3 : 2
|07.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 3
|1 : 2
|30.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|0 : 2
|26.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 5
|2 : 3
|29.11.2017
|Кубок Украины
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|19
|14
|4
|1
|48-14
|46
|80.7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|42
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|40
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|20
|12
|3
|5
|29-16
|39
|65.0
|5
|Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|31
|57.4
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|28
|46.7
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|24
|42.1
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|38.3
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|22
|38.6
|10
|Металлист 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|21
|36.8
|11
|Черноморец
|19
|4
|7
|8
|18-25
|19
|33.3
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|19
|31.7
|13
|Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|18
|30.0
|14
|Рух В
|19
|4
|6
|9
|19-29
|18
|31.6
| 15
Зона вылета
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|18
|30.0
| 16
Зона вылета
|Львов
|18
|3
|4
|11
|13-28
|13
|24.1