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Каза Пия - Спортинг 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пина Манике Кампу 3 (Лиссабон, Португалия), вместимость: 1000
09 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Каза Пия
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Спортинг, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пина Манике Кампу 3 (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
22.10.2022 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг3 : 1Каза Пия
22.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика27 23 2 2 68-16 71 87.7
2 Порту27 20 4 3 58-18 64 79.0
3 Брага27 20 2 5 60-24 62 76.5
4 Спортинг26 17 3 6 52-23 54 69.2
5 Арока27 12 8 7 31-32 44 54.3
6 Витория Гимарайнш27 12 5 10 26-31 41 50.6
7 Визела27 11 5 11 31-28 38 46.9
8 Каза Пия26 11 5 10 23-27 38 48.7
9 Фамаликан27 11 3 13 28-34 36 44.4
10 Риу Аве27 9 7 11 27-31 34 42.0
11 Боавишта27 9 6 12 32-45 33 40.7
12 Шавиш26 8 8 10 27-33 32 41.0
13 Жил Висенте26 8 6 12 26-32 30 38.5
14 Портимоненсе27 8 3 16 20-35 27 33.3
15 Эшторил27 7 4 16 23-43 25 30.9
16 Маритиму27 5 4 18 21-50 19 23.5
17 Пасуш де Феррейра27 4 5 18 20-46 17 21.0
18 Санта-Клара27 3 6 18 17-42 15 18.5

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