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Колос - Металлист 1925 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
09 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 20-й тур
Колос
Металлист 1925

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Металлист 1925, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
УкраинаЯрослав Вишняк
История личных встреч
30.09.2022 Украина - Премьер-лига Тур 5 Металлист 19252 : 0Колос
04.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 17 Металлист 19250 : 1Колос
30.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 2 Колос1 : 0Металлист 1925
26.04.2019 Украина - Первая лига Тур 25 Металлист 19250 : 0Колос
22.09.2018 Украина - Первая лига Тур 10 Колос0 : 0Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр19 14 4 1 48-14 46 80.7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-118 13 3 2 37-13 42 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Заря20 12 4 4 42-26 40 66.7
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К20 12 3 5 29-16 39 65.0
5 Александрия18 8 7 3 32-25 31 57.4
6 Кривбасс20 8 4 8 17-22 28 46.7
7 Колос19 6 6 7 15-20 24 42.1
8 Ворскла20 6 5 9 23-28 23 38.3
9 Ингулец19 6 4 9 19-23 22 38.6
10 Металлист 192519 4 9 6 17-31 21 36.8
11 Черноморец19 4 7 8 18-25 19 33.3
12 Верес20 5 4 11 21-28 19 31.7
13 Минай20 4 6 10 14-25 18 30.0
14 Рух В19 4 6 9 19-29 18 31.6
15
Зона вылета
Металлист20 4 6 10 17-28 18 30.0
16
Зона вылета
Львов18 3 4 11 13-28 13 24.1

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