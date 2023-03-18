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Энергетик-БГУ - Нафтан 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
09 Апреля 2023 года в 15:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Энергетик-БГУ
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Нафтан, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн3 3 0 0 8-1 9 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ3 2 1 0 3-1 7 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь3 2 0 1 7-3 6 66.7
4 Шахтёр С2 2 0 0 3-1 6 100.0
5 БАТЭ3 1 2 0 5-3 5 55.6
6 Минск3 1 2 0 5-3 5 55.6
7 Энергетик-БГУ2 1 1 0 2-1 4 66.7
8 Сморгонь3 1 0 2 2-6 3 33.3
9 Нафтан2 0 1 1 2-3 1 16.7
10 Гомель2 0 1 1 1-3 1 16.7
11 Белшина2 0 1 1 0-1 1 16.7
12 Слуцк3 0 1 2 2-5 1 11.1
13 Неман1 0 0 1 0-1 0 0.0
14 Динамо-Брест2 0 0 2 0-4 0 0.0
15
Зона вылета
Славия-Мозырь2 0 0 2 0-4 0 0.0

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