Энергетик-БГУ - Нафтан 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
09 Апреля 2023 года в 15:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Нафтан, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|66.7
|4
|Шахтёр С
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100.0
|5
|БАТЭ
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55.6
|6
|Минск
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55.6
|7
|Энергетик-БГУ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66.7
|8
|Сморгонь
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|33.3
|9
|Нафтан
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.7
|10
|Гомель
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16.7
|11
|Белшина
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16.7
|12
|Слуцк
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11.1
|13
|Неман
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|14
|Динамо-Брест
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Славия-Мозырь
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0.0