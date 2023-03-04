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Ордабасы - Актобе 09 Апреля прямая трансляция

09 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур
Ордабасы
Актобе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Актобе, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Актобе
Актобе
История личных встреч
29.10.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 25 Ордабасы2 : 2Актобе
21.08.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 13 Актобе3 : 1Ордабасы
18.06.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 16 Ордабасы0 : 1Актобе
09.04.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Актобе4 : 4Ордабасы
22.09.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 27 Ордабасы4 : 1Актобе
26.05.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 12 Актобе0 : 3Ордабасы
15.03.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 2 Ордабасы1 : 0Актобе
16.09.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 26 Ордабасы0 : 0Актобе
17.06.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 14 Актобе3 : 1Ордабасы
07.04.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Ордабасы3 : 1Актобе
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар5 5 0 0 7-1 15 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Тобол4 3 1 0 7-3 10 83.3
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе4 3 0 1 11-5 9 75.0
4 Ордабасы4 3 0 1 9-4 9 75.0
5 Окжетпес5 3 0 2 9-6 9 60.0
6 Астана4 3 0 1 7-5 9 75.0
7 Кайрат4 2 2 0 9-5 8 66.7
8 Кайсар5 2 1 2 8-7 7 46.7
9 Атырау5 2 1 2 5-8 7 46.7
10 Аксу5 1 1 3 6-12 4 26.7
11 Мактаарал5 1 0 4 4-6 3 20.0
12
Зона вылета
Жетысу4 0 1 3 1-6 1 8.3
13
Зона вылета
Шахтёр Крг5 0 1 4 5-11 1 6.7
14
Зона вылета
Каспий5 0 0 5 4-13 0 0.0

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