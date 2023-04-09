Гомель - Неман 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
09 Апреля 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Неман, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Неман
Гродно
История личных встреч
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|3 : 0
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|3 : 0 Т
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|1 : 0
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|2 : 0
|19.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 1
|29.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|2 : 3
|01.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|2 : 0
|21.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 2
|21.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|3 : 0
|03.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|66.7
|4
|Шахтёр С
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100.0
|5
|БАТЭ
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55.6
|6
|Минск
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55.6
|7
|Энергетик-БГУ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66.7
|8
|Сморгонь
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|33.3
|9
|Нафтан
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.7
|10
|Гомель
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16.7
|11
|Белшина
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16.7
|12
|Слуцк
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11.1
|13
|Неман
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|14
|Динамо-Брест
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Славия-Мозырь
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0.0