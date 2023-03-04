Кайрат - Жетысу 09 Апреля прямая трансляция
09 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Жетысу, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
|30.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 0
|13.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|18.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 4
|01.07.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 0
|15.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 26
|4 : 1
|23.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 0
|14.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 0
|22.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|15.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 1
|05.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|5
|5
|0
|0
|7-1
|15
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|83.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|75.0
|4
|Ордабасы
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|75.0
|5
|Окжетпес
|5
|3
|0
|2
|9-6
|9
|60.0
|6
|Астана
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|75.0
|7
|Кайрат
|4
|2
|2
|0
|9-5
|8
|66.7
|8
|Кайсар
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|46.7
|9
|Атырау
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|46.7
|10
|Аксу
|5
|1
|1
|3
|6-12
|4
|26.7
|11
|Мактаарал
|5
|1
|0
|4
|4-6
|3
|20.0
| 12
Зона вылета
|Жетысу
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|8.3
| 13
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|6.7
| 14
Зона вылета
|Каспий
|5
|0
|0
|5
|4-13
|0
|0.0