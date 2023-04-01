Оренбург - Ростов 10 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Матиас Перес Перес уже после финального свистка удостоился жёлтой карточки.

90+5' Всё, прозвучал финальный свисток!

90+4' Валерий Карпин наговорил на жёлтую карточку. Давно напрашивался наставник «Ростова».

90+2' После розыгрыша углового ростовчане заблокировали сразу два удара из пределов штрафной! А тут ещё и ВАР бригада вмешалась, но ничего криминального не обнаружила!

90+1' Четыре минуты добавлено ко времени второго тайма.

90' Степан Оганесян Оганесян вышел на поле, заменив Мансилью.

90' Владимир Полуяхтов Полуяхтов заменил Ковалёва.

89' 2:2 Максим Осипенко ГОЛ! Вот он ростовский характер! Прошла фланговая подача в штрафную, где оренбуржцы не усмотрели за Осипенко, который обработал мяч и исполнил обводящий удар под дальнюю штангу!

88' Денис Терентьев Терентьев заменил Ланговича.

87' Марин искал Ковалёва на дальней штанге, но прострел от правого края штрафной получился слабоватым — Песьяков перехватил мяч.

86' Комличенко помог защитникам «Ростова», головой прервав острую передачу во вратарскую.

84' Сильянов и Прохин помешали друг другу, упустив шанс нанести хороший удар от угла вратарской «Оренбурга»! Не хватило подсказа в нужный момент.

83' Химми Марин Марин появился на поле, заменив Флорентина.

82' Брайан Мансилья И Мансилья удостоился предупреждения. И здесь за излишнюю эмоциональность.

82' Хорен Байрамян Байрамян не справился с эмоциями, оттолкнув Переса от мяча. Жёлтая карточка прилетела Хорену.

80' 2:1 Егор Голенков ГОЛ! Ковалёв принял мяч в центре штрафной и с разворота прострелил на дальнюю штангу, а Голенков, оставшись без опеки, в касание замкнул атаку! Нас ждёт горячая концовка матча!

79' И вновь Комличенко рухнул в штрафной «Оренбурга», но тут уже без претензий к главному арбитру.

78' Эктов сделал аккуратную скидку головой, но Сысуев едва не выронил мяч из рук! Обошлось для хозяев!

76' Комличенко не дождался передачи на дальнюю штангу, серьёзно так за это напихав Голенкову! Словесная перепалка возникла между нападающими «Ростова»!

75' Падение случилось в штрафной «Оренбурга»! Какие варианты? Конечно, Комличенко лежит на на газоне и держится за ногу! Нет пенальти! Удивительно!

73' Тимур Аюпов Аюпов заменил Обухова.

71' «Оренбург» неспешно контролирует мяч в центре поля. Ростовский прессинг не работает.

69' И ещё одна атака «Ростова» через центр, в которой не хватило последнего точного паса — Комличенко не нашёл Комарова в чужой штрафной!

67' Иван Комаров И Селява заменён. Комаров вошёл в игру.

66' Егор Голенков Голенков заменил Тугарева.

66' Хорошую атаку с ходу провёл «Ростов»! Тугарева в две передачи вывели на удар с линии штрафной — Сысуев прижал мяч к груди!

64' А теперь Байрамян пошёл в жёсткий стык на фланге, нарушил правила, но избежал карточки.

62' Маттео Стаматов Стаматов за откровенную подножку против Байрамяна нарвался на жёлтую карточку.

61' Отменён третий гол «Оренбурга»! ВАР бригада усмотрела фол в атаке! Перес нарушил правила на Ланговиче! Прежние 2:0 на табло!

59' ГОЛ! Оренбуржцы быстро разыграли угловой, далее последовала подача от лицевой к линии вратарской, откуда Гойкович из борьбы нанёс удар головой — а мяч после отскока от газона залетел в сетку ворот!

58' Флорентин от угла поля выполнил подачу в штрафную, Перес сыграл на опережение и пробил под ближнюю штангу — Песьяков среагировал!

57' Сильянов головой пробил рядом со штангой, но чуть раньше в борьбе за позицию подтолкнул Эктова в спину. Это очевидный фол в атаке.

56' Владимир Обухов Обухов не смог продавить Осипенко у чужой штрафной, нарушив правила на жёлтую карточку.

54' Тугарев на рывке ушёл в лицевую и низом прострелил во вратарскую мимо Сысуева, но Гойкович подстраховал голкипера, выбив мяч подальше от ворот!

52' Тугарев открылся под проникающую передачу к границе штрафной «Оренбурга», но немного не зацепился за линию офсайда!

50' «Ростов» активно начинает вторую половину матча! Угловой заработали гости, но розыгрыш завершился плохой подачей Тугарева — мяч покинул пределы поля.

48' Момент! Осипенко выполнил подачу на дальний угол вратарской, где притаился Байрамян и пробил головой — Сысуев отразил сложнейший мяч!

46' Возобновилась встреча в Оренбурге! Второй тайм вашему вниманию.

45+2' Роман Сафьян дал свисток на перерыв! «Оренбург» мощно начал встречу, организовав два гола в ворота «Ростова» уже к середине тайма. Брайан Мансилья подарил нам невероятный по красоте гол, а мяч Владимира Обухова упрочил преимущество хозяев, 2:0. Пока без вариантов для команды Валерия Карпина. Продолжение следует!

45+1' Кирилл Щетинин Щетинин сорвал контратаку «Оренбурга», но ценой фола на жёлтую карточку. Флорентину досталось в этом моменте.

45' Две минуты главный арбитр компенсировал ко времени первого тайма.

43' «Ростов» долго готовил выход из обороны в атаку, но в итоге потерял мяч в простой ситуации.

41' И в следующей атаке хозяева забрались в офсайд. Слишком замельчили в передачах на правом фланге.

39' Свисток арбитра остановил атаку оренбуржцев — положение «вне игры» заметил лайнсмен.

37' Первая серьёзная проверка для голкипера «Оренбурга»! Миронову дали подготовить удар из-за штрафной — Сысуев в прыжке дотянулся мяча, который летел под перекладину!

34' Данила Прохин Прохин за отложенный фол против Мансильи удостоился жёлтой карточки. И это уже третье предупреждение в пассив «Ростову»!

33' Комличенко уверен был, что получил толчок в спину в нескольких метрах от штрафной «Оренбурга», но не дождался свистка арбитра.

31' Вера вырезал подачу на дальний угол гостевой вратарской, но и тут Обухов не понял задумку партнёра!

29' Кирилл Щетинин Щетинин заменил получившего травму Чернова.

28' Чернов получил неприятное повреждение, подвернув голеностоп! Здесь без замены, к сожалению, не обойтись!

26' Стаматов принял передачу у линии штрафной «Ростова» и пробил с разворота — Песьяков вновь сразу не прижал мяч! Обухов на этот раз момент не прочувствовал.

24' «Ростов» пробует наладить позиционное нападение. Комличенко в верховой борьбе врезался в Гойковича! Это фол в атаке.

22' 2:0 Владимир Обухов ГОЛ! Мансилья и Эктов на правом краю разыграли стеночку, в итоге Александр, получив обратный пас уже в штрафной, с ходу пробил в ближний угол — а Песьяков не сумел прижать мяч, позволив Обухову добить из вратарской и оформить свой первый гол в РПЛ!

21' Обухов откликнулся на подачу в штрафную «Ростова», но под хороший удар головой не подстроился — мяч полетел намного выше ворот.

20' Евгений Чернов И ещё один «горчичник» в руках главного арбитра. Чернов предупреждён за грубый фол против Ковалёва.

18' Роман Тугарев Тугарев на эмоциях наговорил лишнего и получил жёлтую карточку от Романа Сафьяна.

16' «Оренбург» на волне успеха продолжает атаковать большими силами. Непростой отрезок для «Ростова».

14' 1:0 Брайан Мансилья ГОЛ! А это украшение 22-го тура! Удар Ковалёва из центра ростовской штрафной на ленточке ворот принял на себя Сильянов, но отскок получился на Мансилью, который положил корпус и с полулёта пробил в дальнюю девятку!

12' И ещё один удар от Комличенко, но уже правой с разворота — мимо дальнего угла ворот!

11' А это было опасно! Байрамян справа вырезал кросс в район вратарской «Оренбурга», откуда набежавший Комличенко пробил затылком — рядом со штангой!

9' Вера задумал ещё одну длинную передачу в штрафную гостей, но Песьяков своевременно вышел из ворот, опередив Мансилью в борьбе за мяч.

7' Мансилья рванул в лицевую и совершил навес на дальний угол вратарской «Ростова», откуда Эктов пробил в касание — Песьяков отразил мяч у ближней штанги!

5' Вера из глубины выполнил заброс в штрафную гостей, где первым на мяче оказался Песьяков.

3' Габриэль Флорентин Флорентин наступил на голеностоп Байрамяну — это фол на бесспорную жёлтую карточку!

2' Селява завершил первую ростовскую атаку ударом с дальней дистанции — большой промах.

1' Дан свисток к началу матча! «Ростов» получил право разыграть мяч с центра поля.