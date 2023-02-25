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Барселона - Жирона 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
10 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Барселона
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Жирона, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
17ИспаниязщМаркос Алонсо
18ИспаниязщЖорди Альба
19Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
5ИспанияпзСерхио Бускетс
30Испанияпз Гави
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
10ИспаниянпАнсу Фати
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
22УругвайзщСантьяго Буэно
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
5ИспанияпзДавид Лопес
18ИспанияпзОриоль Ромеу
23ИспанияпзИван Мартин
24ИспанияпзБорха Гарсия
12ИспанияпзТони Вилья
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
28.01.2023 Испания - Примера Тур 19 Жирона0 : 1Барселона
24.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Барселона3 : 1Жирона
16.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Барселона3 : 1Жирона
27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Жирона0 : 2Барселона
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Барселона2 : 2Жирона
24.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Барселона6 : 1Жирона
23.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Жирона0 : 3Барселона
Текстовая трансляция
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Люди, близкие к Месси, которому в июне исполнится 36 лет, говорят о его возможном возвращении в «Барселону».Материалы по теме Возвращение Месси в «Барселону» — насколько это реально? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано28 9 10 9 33-33 37 44.0
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
15 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
16 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
17 Вальядолид28 8 5 15 23-47 29 34.5
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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