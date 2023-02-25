Барселона - Жирона 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
10 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Жирона, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|17
|зщ
|Маркос Алонсо
|18
|зщ
|Жорди Альба
|19
|пз
|Франк Кессье
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|30
|пз
|Гави
|22
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|10
|нп
|Ансу Фати
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|22
|зщ
|Сантьяго Буэно
|16
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|5
|пз
|Давид Лопес
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|23
|пз
|Иван Мартин
|24
|пз
|Борха Гарсия
|12
|пз
|Тони Вилья
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|28.01.2023
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 1
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|16.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 2
|23.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 2
|24.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|6 : 1
|23.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Люди, близкие к Месси, которому в июне исполнится 36 лет, говорят о его возможном возвращении в «Барселону».Материалы по теме Возвращение Месси в «Барселону» — насколько это реально? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|67.9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|53.6
|7
|Атлетик Б
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|47.6
|8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|45.2
|9
|Райо Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|44.0
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|40.5
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|36.9
|15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|35.7
|16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
|17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|34.5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|32.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5