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Вест Бромвич Альбион - Куинз Парк Рейнджерс 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
10 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Вест Бромвич Альбион
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
АнглияГарет Эйнсуорт
История личных встреч
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Вест Бромвич Альбион
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Вест Бромвич Альбион
24.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Вест Бромвич Альбион2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Вест Бромвич Альбион2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Вест Бромвич Альбион
19.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Куинз Парк Рейнджерс2 : 3Вест Бромвич Альбион
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Вест Бромвич Альбион7 : 1Куинз Парк Рейнджерс
04.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 31 Вест Бромвич Альбион1 : 4Куинз Парк Рейнджерс
20.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 17 Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Вест Бромвич Альбион
16.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Вест Бромвич Альбион0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли3987
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3976
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун4068
4
Плей-офф за повышение
Мидлсбро4067
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл4062
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс3961
7 Норвич Сити4060
8 Престон Норт Энд4059
9 Ковентри Сити4058
10 Вест Бромвич Альбион3956
11 Сандерленд4055
12 Уотфорд4055
13 Бристоль Сити4052
14 Сток Сити4051
15 Суонси Сити4050
16 Бирмингем Сити4049
17 Халл Сити4049
18 Рединг4047
19 Ротерхэм Юнайтед3944
20 Кардифф Сити3942
21 Хаддерсфилд Таун4042
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс4042
23
Зона вылета
Уиган Атлетик4040
24
Зона вылета
Блэкпул4035

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