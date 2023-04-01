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Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
10 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Хаддерсфилд Таун
1-й тайм, 7'
0 : 0
Блэкберн Роверс

    0'
    45'
    90'
      Кто победит в основное время?
      П1
      X
      П2
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хаддерсфилд Таун
      Хаддерсфилд
      Блэкберн Роверс
      Блэкберн
      1ЧехияврТомаш Вацлик
      39ПольшазщМихал Хелик
      4АнглиязщМэттью Пирсон
      32АнглиязщТом Лис
      22АнглияпзДжек Рудони
      18АнглияпзДэвид Касуму
      16АнглияпзДжозеф Хюнбо
      14АнглияпзДжош Руффельс
      10АнглияпзДжош Корома
      6АнглияпзДжонатан Хогг
      25ВеликобританиянпDanny Ward
      13АнглияврЭйнсли Пирс
      36АнглиязщАдам Уортон
      3АнглиязщГарри Пикеринг
      5ШотландиязщДоминик Хайам
      17АнглиязщХейден Картер
      11АнглияпзДжо Ранкин-Костелло
      8ВеликобританияпзSammie Szmodics
      10АнглияпзТайрис Долан
      6АнглияпзТайлер Мортон
      27АнглияпзЛьюис Трэвис
      22ЧилинпБен Бреретон
      Запасные
      41АвстралияврNicholas Bilokapic
      38АнглиязщМэттью Лоутон
      23ВеликобританияпзRarmani Edmonds-Green
      30АнглияпзБен Джексон
      15АнглияпзСкотт Хай
      27АнглиянпТайрис Симпсон
      36АнглиянпКиан Харратт
      1БельгияврТомас Камински
      2АнглиязщКаллум Бриттен
      16АнглиязщСкотт Уортон
      30АнглиязщJake Garrett
      19ВеликобританияпзRyan Hedges
      9ШотландиянпСэм Галлахер
      38ВеликобританияHarry Leonard
      Главные тренеры
      АнглияНил Уорнок
      ДанияЙон-Даль Томассон
      История личных встреч
      05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Блэкберн Роверс1 : 0Хаддерсфилд Таун
      02.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Блэкберн Роверс0 : 0Хаддерсфилд Таун
      28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Хаддерсфилд Таун3 : 2Блэкберн Роверс
      24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Блэкберн Роверс5 : 2Хаддерсфилд Таун
      29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Хаддерсфилд Таун2 : 1Блэкберн Роверс
      29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Хаддерсфилд Таун2 : 1Блэкберн Роверс
      19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Блэкберн Роверс2 : 2Хаддерсфилд Таун
      31.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Хаддерсфилд Таун1 : 1Блэкберн Роверс
      03.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Блэкберн Роверс1 : 1Хаддерсфилд Таун
      16.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Блэкберн Роверс0 : 2Хаддерсфилд Таун
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Повышение
      		Бёрнли3987
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед3976
      3
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун4068
      4
      Плей-офф за повышение
      		Мидлсбро4067
      5
      Плей-офф за повышение
      		Миллуолл4062
      6
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс3961
      7 Норвич Сити4060
      8 Престон Норт Энд4059
      9 Ковентри Сити4058
      10 Вест Бромвич Альбион3956
      11 Сандерленд4055
      12 Уотфорд4055
      13 Бристоль Сити4052
      14 Сток Сити4051
      15 Суонси Сити4050
      16 Бирмингем Сити4049
      17 Халл Сити4049
      18 Рединг4047
      19 Ротерхэм Юнайтед3944
      20 Кардифф Сити3942
      21 Хаддерсфилд Таун4042
      22
      Зона вылета
      		Куинз Парк Рейнджерс4042
      23
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик4040
      24
      Зона вылета
      		Блэкпул4035

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