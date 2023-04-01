Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
10 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
1-й тайм, 7'
0 : 0
0'
45'
90'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
|1
|вр
|Томаш Вацлик
|39
|зщ
|Михал Хелик
|4
|зщ
|Мэттью Пирсон
|32
|зщ
|Том Лис
|22
|пз
|Джек Рудони
|18
|пз
|Дэвид Касуму
|16
|пз
|Джозеф Хюнбо
|14
|пз
|Джош Руффельс
|10
|пз
|Джош Корома
|6
|пз
|Джонатан Хогг
|25
|нп
|Danny Ward
|13
|вр
|Эйнсли Пирс
|36
|зщ
|Адам Уортон
|3
|зщ
|Гарри Пикеринг
|5
|зщ
|Доминик Хайам
|17
|зщ
|Хейден Картер
|11
|пз
|Джо Ранкин-Костелло
|8
|пз
|Sammie Szmodics
|10
|пз
|Тайрис Долан
|6
|пз
|Тайлер Мортон
|27
|пз
|Льюис Трэвис
|22
|нп
|Бен Бреретон
Запасные
|41
|вр
|Nicholas Bilokapic
|38
|зщ
|Мэттью Лоутон
|23
|пз
|Rarmani Edmonds-Green
|30
|пз
|Бен Джексон
|15
|пз
|Скотт Хай
|27
|нп
|Тайрис Симпсон
|36
|нп
|Киан Харратт
|1
|вр
|Томас Камински
|2
|зщ
|Каллум Бриттен
|16
|зщ
|Скотт Уортон
|30
|зщ
|Jake Garrett
|19
|пз
|Ryan Hedges
|9
|нп
|Сэм Галлахер
|38
|Harry Leonard
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Йон-Даль Томассон
История личных встреч
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 0
|02.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 0
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|3 : 2
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|5 : 2
|29.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|2 : 1
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|2 : 1
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|2 : 2
|31.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|1 : 1
|03.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 1
|16.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|39
|87
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|39
|76
| 3
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|40
|68
| 4
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|40
|67
| 5
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|40
|62
| 6
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|39
|61
|7
|Норвич Сити
|40
|60
|8
|Престон Норт Энд
|40
|59
|9
|Ковентри Сити
|40
|58
|10
|Вест Бромвич Альбион
|39
|56
|11
|Сандерленд
|40
|55
|12
|Уотфорд
|40
|55
|13
|Бристоль Сити
|40
|52
|14
|Сток Сити
|40
|51
|15
|Суонси Сити
|40
|50
|16
|Бирмингем Сити
|40
|49
|17
|Халл Сити
|40
|49
|18
|Рединг
|40
|47
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|39
|44
|20
|Кардифф Сити
|39
|42
|21
|Хаддерсфилд Таун
|40
|42
| 22
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|40
|42
| 23
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|40
|40
| 24
Зона вылета
|Блэкпул
|40
|35