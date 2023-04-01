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Кардифф Сити - Сандерленд 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
10 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Кардифф Сити
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Сандерленд, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
ФранцияСабри Лямуши
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Сандерленд0 : 1Кардифф Сити
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Кардифф Сити4 : 0Сандерленд
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Сандерленд1 : 2Кардифф Сити
27.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 36 Сандерленд4 : 0Кардифф Сити
28.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 19 Кардифф Сити2 : 2Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли3987
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3976
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун4068
4
Плей-офф за повышение
Мидлсбро4067
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл4062
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс3961
7 Норвич Сити4060
8 Престон Норт Энд4059
9 Ковентри Сити4058
10 Вест Бромвич Альбион3956
11 Сандерленд4055
12 Уотфорд4055
13 Бристоль Сити4052
14 Сток Сити4051
15 Суонси Сити4050
16 Бирмингем Сити4049
17 Халл Сити4049
18 Рединг4047
19 Ротерхэм Юнайтед3944
20 Кардифф Сити3942
21 Хаддерсфилд Таун4042
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс4042
23
Зона вылета
Уиган Атлетик4040
24
Зона вылета
Блэкпул4035

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