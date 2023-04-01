Ковентри Сити - Уотфорд 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ковентри Билдинг (Фортресс Райко) (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
10 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Уотфорд, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг (Фортресс Райко) (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|0 : 1
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|3 : 2
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|39
|87
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|39
|76
| 3
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|40
|68
| 4
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|40
|67
| 5
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|40
|62
| 6
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|39
|61
|7
|Норвич Сити
|40
|60
|8
|Престон Норт Энд
|40
|59
|9
|Ковентри Сити
|40
|58
|10
|Вест Бромвич Альбион
|39
|56
|11
|Сандерленд
|40
|55
|12
|Уотфорд
|40
|55
|13
|Бристоль Сити
|40
|52
|14
|Сток Сити
|40
|51
|15
|Суонси Сити
|40
|50
|16
|Бирмингем Сити
|40
|49
|17
|Халл Сити
|40
|49
|18
|Рединг
|40
|47
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|39
|44
|20
|Кардифф Сити
|39
|42
|21
|Хаддерсфилд Таун
|40
|42
| 22
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|40
|42
| 23
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|40
|40
| 24
Зона вылета
|Блэкпул
|40
|35