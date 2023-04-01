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Халл Сити - Миллуолл 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
10 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Халл Сити
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Миллуолл, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
АнглияГари Роуэтт
История личных встреч
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Миллуолл0 : 0Халл Сити
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Миллуолл2 : 1Халл Сити
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Халл Сити2 : 1Миллуолл
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Халл Сити0 : 1Миллуолл
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Миллуолл1 : 1Халл Сити
26.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Халл Сити2 : 1Миллуолл
06.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Миллуолл2 : 1Халл Сити
08.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Миллуолл2 : 2Халл Сити
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Халл Сити1 : 2Миллуолл
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Миллуолл0 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли3987
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3976
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун4068
4
Плей-офф за повышение
Мидлсбро4067
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл4062
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс3961
7 Норвич Сити4060
8 Престон Норт Энд4059
9 Ковентри Сити4058
10 Вест Бромвич Альбион3956
11 Сандерленд4055
12 Уотфорд4055
13 Бристоль Сити4052
14 Сток Сити4051
15 Суонси Сити4050
16 Бирмингем Сити4049
17 Халл Сити4049
18 Рединг4047
19 Ротерхэм Юнайтед3944
20 Кардифф Сити3942
21 Хаддерсфилд Таун4042
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс4042
23
Зона вылета
Уиган Атлетик4040
24
Зона вылета
Блэкпул4035

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