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Норвич Сити - Ротерхэм Юнайтед 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
10 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Норвич Сити
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Ротерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Норвич Сити1 : 0Ротерхэм Юнайтед
17.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Ротерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Ротерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Норвич Сити3 : 1Ротерхэм Юнайтед
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Ротерхэм Юнайтед2 : 1Норвич Сити
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Норвич Сити3 : 1Ротерхэм Юнайтед
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ротерхэм Юнайтед1 : 2Норвич Сити
25.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Ротерхэм Юнайтед1 : 1Норвич Сити
04.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Норвич Сити1 : 1Ротерхэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли3987
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3976
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун4068
4
Плей-офф за повышение
Мидлсбро4067
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл4062
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс3961
7 Норвич Сити4060
8 Престон Норт Энд4059
9 Ковентри Сити4058
10 Вест Бромвич Альбион3956
11 Сандерленд4055
12 Уотфорд4055
13 Бристоль Сити4052
14 Сток Сити4051
15 Суонси Сити4050
16 Бирмингем Сити4049
17 Халл Сити4049
18 Рединг4047
19 Ротерхэм Юнайтед3944
20 Кардифф Сити3942
21 Хаддерсфилд Таун4042
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс4042
23
Зона вылета
Уиган Атлетик4040
24
Зона вылета
Блэкпул4035

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