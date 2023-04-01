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Уиган Атлетик - Суонси Сити 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: DW (Уиган, Англия), вместимость: 25135
10 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Уиган Атлетик
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уиган Атлетик - Суонси Сити, которое состоится 10 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: DW (Уиган, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уиган Атлетик
Уиган
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
ШотландияШон Мэлоуни
ШотландияРасселл Мартин
История личных встреч
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Суонси Сити2 : 2Уиган Атлетик
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Суонси Сити2 : 1Уиган Атлетик
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Уиган Атлетик1 : 2Суонси Сити
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Суонси Сити2 : 2Уиган Атлетик
02.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Уиган Атлетик0 : 0Суонси Сити
07.05.2013 Англия - Премьер-лига Тур 33 Уиган Атлетик2 : 3Суонси Сити
20.10.2012 Англия - Премьер-лига Тур 8 Суонси Сити2 : 1Уиган Атлетик
03.03.2012 Англия - Премьер-лига Тур 27 Уиган Атлетик0 : 2Суонси Сити
20.08.2011 Англия - Премьер-лига Тур 2 Суонси Сити0 : 0Уиган Атлетик
26.10.2010 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Уиган Атлетик2 : 0Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли3987
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3976
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун4068
4
Плей-офф за повышение
Мидлсбро4067
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл4062
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс3961
7 Норвич Сити4060
8 Престон Норт Энд4059
9 Ковентри Сити4058
10 Вест Бромвич Альбион3956
11 Сандерленд4055
12 Уотфорд4055
13 Бристоль Сити4052
14 Сток Сити4051
15 Суонси Сити4050
16 Бирмингем Сити4049
17 Халл Сити4049
18 Рединг4047
19 Ротерхэм Юнайтед3944
20 Кардифф Сити3942
21 Хаддерсфилд Таун4042
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс4042
23
Зона вылета
Уиган Атлетик4040
24
Зона вылета
Блэкпул4035

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