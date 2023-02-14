Бенфика - Интер 11 Апреля прямая трансляция
11 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Интер М, которое состоится 11 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Симоне Индзаги
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В «Интере» играло много звёзд футбола. Но о некоторых вы могли забытьМатериалы по темеИстории 11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 0
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария2 : 0
ПСЖ
0
2
0
3
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси2 : 0
Боруссия Д
1
1
1
2
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика5 : 1
Брюгге
0
2
1
7
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи3 : 0
Айнтрахт Ф
0
2
0
5
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид1 : 0
Ливерпуль
0
2
2
6
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту0 : 0
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити7 : 0
РБ Лейпциг
0
1
1
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити11.04
Бавария
Бавария19.04
Манчестер Сити
0
0
0
0
QF2
| Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика11.04
Интер М
Интер М19.04
Бенфика
0
0
0
0
QF4
| Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан12.04
Наполи
Наполи18.04
Милан
0
0
0
0
QF1
| Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид12.04
Челси
Челси18.04
Реал Мадрид
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| QF4
QF2
QF409.05
QF2
QF216.05
QF4
0
0
0
0
SF2
| QF1
QF3
QF110.05
QF3
QF317.05
QF1
0
0
0
0
Финал
|Метка
F
| SF2
SF1
|10.06