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Фейеноорд - Рома 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
13 Апреля 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Фейеноорд
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Рома, которое состоится 13 Апреля 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Рома
Рим, Италия
22ГерманияврТимон Велленройтер
4НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщКвилиндсхи Хартман
20НидерландыпзМатс Виффер
10ТурцияпзОркун Кёкчю
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
14БразилиянпИгор Пайшао
29МексиканпSantiago Gimenez
26МарокконпУссама Идрисси
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
3БразилиязщРожер Ибаньес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
59ПольшапзНикола Залевский
25НидерландыпзЖоржиньо Вейналдум
8СербияпзНеманья Матич
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
11ИталиянпАндреа Белотти
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
25.05.2022 Лига конференций Финал Рома1 : 0Фейеноорд
26.02.2015 Лига Европы 1/16 финала Фейеноорд1 : 2Рома
19.02.2015 Лига Европы 1/16 финала Рома1 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Барселона
2 : 1
0
1
3
4
A05
 Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс
Унион
0 : 0
Унион
Аякс
3 : 1
0
1
1
3
A04
 Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр
Ренн
2 : 1
Ренн
Шахтёр
3 : 1 4 : 5
1
1
3
4
A08
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург
Рома
1 : 0
Рома
Ред Булл Зальцбург
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус
Нант
1 : 1
Нант
Ювентус
0 : 3
1
0
4
1
A07
 Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья
ПСВ Эйндховен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Севилья
2 : 0
1
1
3
2
A03
 Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг
Мидтьюлланн
1 : 1
Мидтьюлланн
Спортинг
0 : 4
1
0
5
1
A06
 Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер
Монако
2 : 3
Монако
Байер
2 : 3 3 : 5
1
1
5
5
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B01
 Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион
Юнион
3 : 3
Юнион
Унион
3 : 0
0
1
3
6
B04
 Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер
Ференцварош
2 : 0
Ференцварош
Байер
0 : 2
2
0
4
0
B05
 Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг
Арсенал
2 : 2
Арсенал
Спортинг
1 : 1 3 : 5
1
0
3
3
B07
 Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома
Реал Сосьедад
2 : 0
Реал Сосьедад
Рома
0 : 0
1
0
2
0
B02
 Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья
Фенербахче
2 : 0
Фенербахче
Севилья
1 : 0
1
1
2
1
B03
 Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус
Фрайбург
1 : 0
Фрайбург
Ювентус
0 : 2
2
0
3
0
B06
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед
Бетис
4 : 1
Бетис
Манчестер Юнайтед
0 : 1
2
0
5
1
B08
 Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр
Фейеноорд
1 : 1
Фейеноорд
Шахтёр
7 : 1
0
1
2
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF4
 Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд
Рома
13.04
Рома
Фейеноорд
20.04
0
0
0
0
QF1
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед
Севилья
13.04
Севилья
Манчестер Юнайтед
20.04
0
0
0
0
QF2
 Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус
Спортинг
13.04
Спортинг
Ювентус
20.04
0
0
0
0
QF3
 Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер
Юнион
13.04
Юнион
Байер
20.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 QF2
QF1
QF2
QF1
11.05
QF1
QF2
18.05
0
0
0
0
SF2
 QF4
QF3
QF4
QF3
11.05
QF3
QF4
18.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
31.05

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