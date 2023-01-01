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Манчестер Юнайтед - Севилья 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
13 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Манчестер Юнайтед
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Севилья, которое состоится 13 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Севилья
Севилья, Испания
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
19ФранциязщРафаэль Варан
6АргентиназщЛисандро Мартинес
12НидерландызщТирелл Маласиа
18Бразилияпз Каземиро
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
21Бразилиянп Антони
25АнглиянпДжейдон Санчо
9ФранциянпАнтони Марсьяль
13Марокковр Боно
2АргентиназщГонсало Монтьель
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
19АргентинапзМаркос Акунья
20Бразилияпз Фернандо
10ХорватияпзИван Ракитич
5АргентинапзЛукас Окампос
7Испанияпз Сусо
25ИспаниянпБрайан Хиль
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
16.08.2020 Лига Европы 1/2 финала Севилья2 : 1Манчестер Юнайтед
13.03.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 2Севилья
21.02.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Севилья0 : 0Манчестер Юнайтед
09.08.2013 Товарищеские матчи (клубы) Август 2013 Манчестер Юнайтед1 : 3Севилья
Текстовая трансляция
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Гари Невилл считает, что форвард Ваут Вегорст полезнее для клуба, чем бывший нападающий «красных дьяволов» — Криштиану Роналду.Материалы по теме «Понимаю, это звучит провокационно»: Невилл сравнил выступление Роналду и Вегорста за «МЮ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Барселона
2 : 1
0
1
3
4
A05
 Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс
Унион
0 : 0
Унион
Аякс
3 : 1
0
1
1
3
A04
 Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр
Ренн
2 : 1
Ренн
Шахтёр
3 : 1 4 : 5
1
1
3
4
A08
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург
Рома
1 : 0
Рома
Ред Булл Зальцбург
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус
Нант
1 : 1
Нант
Ювентус
0 : 3
1
0
4
1
A07
 Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья
ПСВ Эйндховен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Севилья
2 : 0
1
1
3
2
A03
 Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг
Мидтьюлланн
1 : 1
Мидтьюлланн
Спортинг
0 : 4
1
0
5
1
A06
 Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер
Монако
2 : 3
Монако
Байер
2 : 3 3 : 5
1
1
5
5
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B01
 Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион
Юнион
3 : 3
Юнион
Унион
3 : 0
0
1
3
6
B04
 Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер
Ференцварош
2 : 0
Ференцварош
Байер
0 : 2
2
0
4
0
B05
 Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг
Арсенал
2 : 2
Арсенал
Спортинг
1 : 1 3 : 5
1
0
3
3
B07
 Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома
Реал Сосьедад
2 : 0
Реал Сосьедад
Рома
0 : 0
1
0
2
0
B02
 Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья
Фенербахче
2 : 0
Фенербахче
Севилья
1 : 0
1
1
2
1
B03
 Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус
Фрайбург
1 : 0
Фрайбург
Ювентус
0 : 2
2
0
3
0
B06
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед
Бетис
4 : 1
Бетис
Манчестер Юнайтед
0 : 1
2
0
5
1
B08
 Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр
Фейеноорд
1 : 1
Фейеноорд
Шахтёр
7 : 1
0
1
2
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF4
 Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд
Рома
13.04
Рома
Фейеноорд
20.04
0
0
0
0
QF1
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед
Севилья
13.04
Севилья
Манчестер Юнайтед
20.04
0
0
0
0
QF2
 Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус
Спортинг
13.04
Спортинг
Ювентус
20.04
0
0
0
0
QF3
 Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер
Юнион
13.04
Юнион
Байер
20.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 QF2
QF1
QF2
QF1
11.05
QF1
QF2
18.05
0
0
0
0
SF2
 QF4
QF3
QF4
QF3
11.05
QF3
QF4
18.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
31.05

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