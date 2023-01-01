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Ювентус - Спортинг 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
13 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Ювентус
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Спортинг, которое состоится 13 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1ПольшаврВойцех Щенсны
6Бразилиязщ Данило
3Бразилиязщ Бремер
12БразилиязщАлекс Сандро
11КолумбияпзХуан Куадрадо
44ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
17СербияпзФилип Костич
22АргентинанпАнхель Ди Мария
9СербиянпДушан Влахович
1ИспанияврАнтонио Адан
3НидерландызщЙерри Юсте
4УругвайзщСебастьян Коатес
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
47ПортугалияпзRicardo Esgaio
5ЯпонияпзХидемаса Морита
28ПортугалияпзПедру Гонсалвеш
2Бразилияпз Matheus
11ПортугалияпзНуну Сантуш
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
10АнглиянпМаркус Эдвардс
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
31.10.2017 Лига чемпионов Группа D. Тур 4 Спортинг1 : 1Ювентус
18.10.2017 Лига чемпионов Группа D. Тур 3 Ювентус2 : 1Спортинг
24.07.2011 Ворлд Футбол Челлендж - 2011 Ворлд Футбол Челлендж. Тур 1 Ювентус1 : 2Спортинг
Текстовая трансляция
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На таблицу коэффициентов без слёз не взглянешь. Но могло быть и хуже.Материалы по теме Россия ещё не падала так низко в рейтинге УЕФА. Попасть в ЛЧ после бана будет очень сложно 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Ювентус» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Барселона
2 : 1
0
1
3
4
A05
 Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс
Унион
0 : 0
Унион
Аякс
3 : 1
0
1
1
3
A04
 Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр
Ренн
2 : 1
Ренн
Шахтёр
3 : 1 4 : 5
1
1
3
4
A08
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург
Рома
1 : 0
Рома
Ред Булл Зальцбург
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус
Нант
1 : 1
Нант
Ювентус
0 : 3
1
0
4
1
A07
 Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья
ПСВ Эйндховен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Севилья
2 : 0
1
1
3
2
A03
 Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг
Мидтьюлланн
1 : 1
Мидтьюлланн
Спортинг
0 : 4
1
0
5
1
A06
 Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер
Монако
2 : 3
Монако
Байер
2 : 3 3 : 5
1
1
5
5
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B01
 Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион
Юнион
3 : 3
Юнион
Унион
3 : 0
0
1
3
6
B04
 Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер
Ференцварош
2 : 0
Ференцварош
Байер
0 : 2
2
0
4
0
B05
 Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг
Арсенал
2 : 2
Арсенал
Спортинг
1 : 1 3 : 5
1
0
3
3
B07
 Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома
Реал Сосьедад
2 : 0
Реал Сосьедад
Рома
0 : 0
1
0
2
0
B02
 Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья
Фенербахче
2 : 0
Фенербахче
Севилья
1 : 0
1
1
2
1
B03
 Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус
Фрайбург
1 : 0
Фрайбург
Ювентус
0 : 2
2
0
3
0
B06
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед
Бетис
4 : 1
Бетис
Манчестер Юнайтед
0 : 1
2
0
5
1
B08
 Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр
Фейеноорд
1 : 1
Фейеноорд
Шахтёр
7 : 1
0
1
2
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF4
 Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд
Рома
13.04
Рома
Фейеноорд
20.04
0
0
0
0
QF1
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед
Севилья
13.04
Севилья
Манчестер Юнайтед
20.04
0
0
0
0
QF2
 Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус
Спортинг
13.04
Спортинг
Ювентус
20.04
0
0
0
0
QF3
 Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер
Юнион
13.04
Юнион
Байер
20.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 QF2
QF1
QF2
QF1
11.05
QF1
QF2
18.05
0
0
0
0
SF2
 QF4
QF3
QF4
QF3
11.05
QF3
QF4
18.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
31.05

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