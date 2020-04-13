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Лех - Фиорентина 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Познань (Мейски) (Познань, Польша), вместимость: 43269
13 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Лех П
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Фиорентина, которое состоится 13 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Познань (Мейски) (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Фиорентина
Флоренция, Италия
35ПольшаврФилип Беднарек
2ПортугалиязщЖоэл Перейра
18ПольшазщБартош Саламон
16ХорватиязщАнтонио Милич
5ПортугалиязщПедру Ребошу
30ГрузияпзНика Квеквескири
6ШвецияпзЙеспер Карлстрём
7ПортугалияпзАфонсу Соуза
11ПольшапзФилип Мархвиньский
21ПольшапзМихал Скурась
9ШвециянпМикаэль Исхак
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
28АргентиназщЛукас Куарта
98БразилиязщИгор дос Сантос
3ИталиязщКристиано Бираги
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
34МароккопзСофьян Амрабат
38ИталияпзРоландо Мандрагора
11ФранцияпзНанитамо Иконе
9БразилиянпАртур Кабрал
22АргентинанпNicolas Gonzalez
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
05.11.2015 Лига Европы Группа I. Тур 4 Лех П0 : 2Фиорентина
22.10.2015 Лига Европы Группа I. Тур 3 Фиорентина1 : 2Лех П
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Карабах (Азербайджан)
Гент (Бельгия)
Карабах
Гент
1 : 0
Гент
Карабах
1 : 0 5 : 3
1
1
1
1
A02
 Трабзонспор (Турция)
Базель (Швейцария)
Трабзонспор
Базель
1 : 0
Базель
Трабзонспор
2 : 0
1
1
1
2
A04
 Будё-Глимт (Норвегия)
Лех П (Польша)
Будё-Глимт
Лех П
0 : 0
Лех П
Будё-Глимт
1 : 0
0
1
0
1
A05
 Брага (Португалия)
Фиорентина (Италия)
Брага
Фиорентина
0 : 4
Фиорентина
Брага
3 : 2
0
2
2
7
A03
 Лацио (Италия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Лацио
ЧФР Клуж
1 : 0
ЧФР Клуж
Лацио
0 : 0
1
0
1
0
A06
 АЕК Ларнака (Кипр)
Днепр-1 (Украина)
АЕК Ларнака
Днепр-1
1 : 0
Днепр-1
АЕК Ларнака
0 : 0
1
0
1
0
A07
 Шериф (Молдавия)
Партизан (Сербия)
Шериф
Партизан
0 : 1
Партизан
Шериф
1 : 3
1
1
3
2
A08
 Лудогорец (Болгария)
Андерлехт (Бельгия)
Лудогорец
Андерлехт
1 : 0
Андерлехт
Лудогорец
2 : 1 3 : 0
1
1
2
2
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B03
 Лацио (Италия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Лацио
АЗ Алкмар
1 : 2
АЗ Алкмар
Лацио
2 : 1
0
2
2
4
B01
 АЕК Ларнака (Кипр)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЕК Ларнака
Вест Хэм Юнайтед
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
АЕК Ларнака
4 : 0
0
2
0
6
B06
 Шериф (Молдавия)
Ницца (Франция)
Шериф
Ницца
0 : 1
Ницца
Шериф
3 : 1
0
2
1
4
B07
 Андерлехт (Бельгия)
Вильярреал (Испания)
Андерлехт
Вильярреал
1 : 1
Вильярреал
Андерлехт
0 : 1
1
0
2
1
B02
 Фиорентина (Италия)
Сивасспор (Турция)
Фиорентина
Сивасспор
1 : 0
Сивасспор
Фиорентина
1 : 4
2
0
5
1
B04
 Лех П (Польша)
Юргорден (Швеция)
Лех П
Юргорден
2 : 0
Юргорден
Лех П
0 : 3
2
0
5
0
B05
 Базель (Швейцария)
Слован Бр (Словакия)
Базель
Слован Бр
2 : 2
Слован Бр
Базель
2 : 2 1 : 4
1
0
4
4
B08
 Гент (Бельгия)
Истанбул Башакшехир (Турция)
Гент
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Истанбул Башакшехир
Гент
1 : 4
1
0
5
2
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF2
 Гент (Бельгия)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Гент
Вест Хэм Юнайтед
13.04
Вест Хэм Юнайтед
Гент
20.04
0
0
0
0
QF1
 Лех П (Польша)
Фиорентина (Италия)
Лех П
Фиорентина
13.04
Фиорентина
Лех П
20.04
0
0
0
0
QF3
 Андерлехт (Бельгия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Андерлехт
АЗ Алкмар
13.04
АЗ Алкмар
Андерлехт
20.04
0
0
0
0
QF4
 Базель (Швейцария)
Ницца (Франция)
Базель
Ницца
13.04
Ницца
Базель
20.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 QF1
QF4
QF1
QF4
11.05
QF4
QF1
18.05
0
0
0
0
SF2
 QF2
QF3
QF2
QF3
11.05
QF3
QF2
18.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
07.06

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