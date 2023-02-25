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Райо Вальекано - Осасуна 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
14 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Райо Вальекано
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Осасуна, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Осасуна
Памплона
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
23ИспанияпзОскар Мартин
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
34ИспаниянпСерхио Камельо
25ИспанияврАйтор Фернандес
2ИспаниязщНачо Видаль
23ИспаниязщАридане Эрнандес
5ИспаниязщДавид Гарсия
3ИспаниязщХуан Крус
7ИспанияпзХон Монкайола
19ИспанияпзПабло Ибаньес
16ИспанияпзМой Гомес
11ИспаниянпЭнрике Барха
12МарокконпЭз Абде
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
04.09.2022 Испания - Примера Тур 4 Осасуна2 : 1Райо Вальекано
12.02.2022 Испания - Примера Тур 24 Райо Вальекано0 : 3Осасуна
02.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Осасуна1 : 0Райо Вальекано
02.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Осасуна1 : 1Райо Вальекано
10.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Райо Вальекано0 : 3Осасуна
26.03.2014 Испания - Примера Тур 30 Райо Вальекано1 : 0Осасуна
31.10.2013 Испания - Примера Тур 11 Осасуна3 : 1Райо Вальекано
26.04.2013 Испания - Примера Тур 33 Райо Вальекано2 : 2Осасуна
01.12.2012 Испания - Примера Тур 14 Осасуна1 : 0Райо Вальекано
07.04.2012 Испания - Примера Тур 32 Райо Вальекано6 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано28 9 10 9 33-33 37 44.0
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
15 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
16 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
17 Вальядолид28 8 5 15 23-47 29 34.5
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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