Тулуза - Лион 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
14 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лион, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лион
Лион
|30
|вр
|Максим Дюпе
|26
|зщ
|Уоррен Каманзи
|4
|зщ
|Антони Руо
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|15
|зщ
|Габриэль Суасо
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|17
|пз
|Стейн Спирингс
|13
|пз
|Венсан Сьерро
|6
|нп
|Закария Абухляль
|27
|нп
|Тейс Даллинга
|28
|нп
|Фарес Шаиби
|1
|вр
|Антони Лопеш
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Кастелло Люкеба
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|88
|пз
|Корентин Толиссо
|24
|пз
|Йоанн Лепенан
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|9
|нп
|Мусса Дембеле
Главные тренеры
|Филипп Монтанье
|Лоран Блан
История личных встреч
|07.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 0
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 3
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|5 : 1
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 2
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 0
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 2
|12.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|4 : 0
|29.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|67.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|64.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|6
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|55.6
|7
|Лион
|30
|13
|8
|9
|47-33
|47
|52.2
|8
|Реймс
|30
|11
|14
|5
|40-29
|47
|52.2
|9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|50.0
|11
|Клермон
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|44.4
|12
|Тулуза
|30
|11
|5
|14
|46-52
|38
|42.2
|13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|41.1
|14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|34.4
|15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|32.2
|16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|23.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|23.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6