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Тулуза - Лион 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
14 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Тулуза
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лион, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лион
Лион
30ФранцияврМаксим Дюпе
26НорвегиязщУоррен Каманзи
4ФранциязщАнтони Руо
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
17НидерландыпзСтейн Спирингс
13ШвейцарияпзВенсан Сьерро
6МарокконпЗакария Абухляль
27НидерландынпТейс Даллинга
28ФранциянпФарес Шаиби
1ПортугалияврАнтони Лопеш
20ФранциязщСаэль Кумбеди
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4ФранциязщКастелло Люкеба
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6ФранцияпзМаксанс Какере
88ФранцияпзКорентин Толиссо
24ФранцияпзЙоанн Лепенан
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
9ФранциянпМусса Дембеле
Главные тренеры
ФранцияФилипп Монтанье
ФранцияЛоран Блан
История личных встреч
07.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 10 Лион1 : 1Тулуза
26.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Лион3 : 0Тулуза
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лион4 : 1Тулуза
02.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Тулуза2 : 3Лион
03.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Лион5 : 1Тулуза
16.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Тулуза2 : 2Лион
01.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Лион2 : 0Тулуза
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Тулуза1 : 2Лион
12.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 29 Лион4 : 0Тулуза
29.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 11 Тулуза1 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель30 18 7 5 54-29 61 67.8
4
Лига Европы
Монако30 17 7 6 63-42 58 64.4
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
6 Ренн30 15 5 10 48-33 50 55.6
7 Лион30 13 8 9 47-33 47 52.2
8 Реймс30 11 14 5 40-29 47 52.2
9 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
10 Лорьян30 12 9 9 42-40 45 50.0
11 Клермон30 11 7 12 31-41 40 44.4
12 Тулуза30 11 5 14 46-52 38 42.2
13 Монпелье30 11 4 15 46-50 37 41.1
14 Нант30 6 13 11 32-42 31 34.4
15 Осер30 7 8 15 27-51 29 32.2
16 Брест30 6 10 14 34-48 28 31.1
17
Зона вылета
Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
18
Зона вылета
Труа30 4 9 17 38-64 21 23.3
19
Зона вылета
Аяччо30 6 3 21 21-55 21 23.3
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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