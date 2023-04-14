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Специя - Лацио 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
14 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия);
Специя
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Лацио, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Лацио
Рим
69ПольшаврБартломей Дронговский
27ФранциязщКельвен Амьен-Аду
4УэльсзщИтан Ампаду
43ГрециязщДимитриос Николау
13ПольшапзАркадиуш Реца
6МароккопзМехди Бурабья
8ШвецияпзАльбин Экдаль
77ПольшапзШимон Журковский
30ИталияпзДаниэль Мальдини
11ГананпЭммануэль Гьяси
18АнголанпМбала Н'Зола
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ИталияЛеонардо Семпличи
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
02.10.2022 Италия - Серия А Тур 8 Лацио4 : 0Специя
30.04.2022 Италия - Серия А Тур 35 Специя3 : 4Лацио
28.08.2021 Италия - Серия А Тур 2 Лацио6 : 1Специя
03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Лацио2 : 1Специя
05.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Специя1 : 2Лацио
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио29 17 7 5 46-20 58 66.7
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан29 15 7 7 48-36 52 59.8
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья29 12 7 10 38-36 43 49.4
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи29 7 11 11 25-36 32 36.8
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя29 5 11 13 25-45 26 29.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе29 2 10 17 26-54 16 18.4
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

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