00:10 ()
Свернуть список

Кремонезе - Эмполи 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
14 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Кремонезе
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Эмполи, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Эмполи
Эмполи
12ИталияврМарко Карнесекки
24ИталиязщАлекс Феррари
5МексиказщХоан Васкес
44ГрузиязщЛука Лочошвили
17ИталиязщЛеонардо Серникола
3ИталиязщЭмануэле Валери
28ФранцияпзСуалихо Мейте
19ИталияпзМикеле Кастаньетти
10ИталияпзКристиан Буонаюто
74ИталиянпФранк Тсаджут
90НигериянпСирил Дессерс
1ИталияврСамуэле Перизан
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
21ИталияпзЯкопо Фаццини
18РумынияпзРэзван Марин
25ИталияпзФилиппо Бандинелли
35ИталиянпТоммазо Бальданци
19ИталиянпФранческо Капуто
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
11.11.2022 Италия - Серия А Тур 15 Эмполи2 : 0Кремонезе
13.04.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 31 Кремонезе2 : 2Эмполи
15.12.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Эмполи1 : 0Кремонезе
03.03.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Кремонезе2 : 3Эмполи
03.12.2019 Кубок Италии 4-й раунд Кремонезе1 : 0Эмполи
20.10.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 8 Эмполи1 : 1Кремонезе
07.05.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 40 Эмполи1 : 1Кремонезе
16.12.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 19 Кремонезе1 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио29 17 7 5 46-20 58 66.7
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан29 15 7 7 48-36 52 59.8
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья29 12 7 10 38-36 43 49.4
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи29 7 11 11 25-36 32 36.8
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя29 5 11 13 25-45 26 29.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе29 2 10 17 26-54 16 18.4
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close