Кремонезе - Эмполи 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
14 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Эмполи, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Эмполи
Эмполи
|12
|вр
|Марко Карнесекки
|24
|зщ
|Алекс Феррари
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|44
|зщ
|Лука Лочошвили
|17
|зщ
|Леонардо Серникола
|3
|зщ
|Эмануэле Валери
|28
|пз
|Суалихо Мейте
|19
|пз
|Микеле Кастаньетти
|10
|пз
|Кристиан Буонаюто
|74
|нп
|Франк Тсаджут
|90
|нп
|Сирил Дессерс
|1
|вр
|Самуэле Перизан
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|18
|пз
|Рэзван Марин
|25
|пз
|Филиппо Бандинелли
|35
|нп
|Томмазо Бальданци
|19
|нп
|Франческо Капуто
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|11.11.2022
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 0
|13.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 31
|2 : 2
|15.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 12
|1 : 0
|03.03.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|2 : 3
|03.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|1 : 0
|20.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 8
|1 : 1
|07.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 40
|1 : 1
|16.12.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 19
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|85.1
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|29
|17
|7
|5
|46-20
|58
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|60.9
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|59.8
| 5
Лига Европы
|Интер М
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|55.2
|7
|Ювентус
|29
|18
|5
|6
|47-24
|44
|-15
|50.6
|8
|Болонья
|29
|12
|7
|10
|38-36
|43
|49.4
|9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|47.1
|10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|44.8
|11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|43.7
|12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|42.5
|13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|40.2
|14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|36.8
|15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|33.3
|16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|31.0
|17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|25.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|18.4
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
|17.2