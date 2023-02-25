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Шальке-04 - Герта 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
14 Апреля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Шальке-04
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Герта, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Герта
Берлин
1ГерманияврРальф Ферман
27ШвейцариязщСедрик Бруннер
4ЯпониязщМайя Йосида
25ГерманиязщМоритц Йенц
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
30ЧехияпзАлекс Крал
6ГерманияпзТом Краус
20ГерманияпзТим Скарке
10УругвайпзРодриго Саласар
11ГерманиянпМариус Бюльтер
26ШвейцариянпМихаэль Фрай
1ДанияврОливер Кристенсен
5ХорватиязщФилип Уремович
20ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
31ГерманиязщМартон Дардаи
21ГерманиязщМарвин Платтенхардт
29ФранцияпзЛука Тусар
6ТурцияпзТолга Джигерджи
8ГерманияпзСуат Сердар
23ГерманиянпМарко Рихтер
14БельгиянпДоди Лукебакио
18ФранциянпВилфрид Канга
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
ГерманияТомас Райс
ГерманияТомас Райс
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
23.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 11 Герта2 : 1Шальке-04
12.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Шальке-041 : 2Герта
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Герта3 : 0Шальке-04
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-043 : 2 ДВГерта
31.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта0 : 0Шальке-04
31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Шальке-043 : 0Герта
25.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Герта2 : 2Шальке-04
02.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Шальке-040 : 2Герта
03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Шальке-041 : 0Герта
14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта0 : 2Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург27 10 9 8 46-36 39 48.1
10 Боруссия М27 9 8 10 42-44 35 43.2
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Хоффенхайм27 8 4 15 37-46 28 34.6
15 Бохум27 8 2 17 30-60 26 32.1
16 Штутгарт27 5 8 14 32-47 23 28.4
17
Зона вылета
Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
18
Зона вылета
Шальке-0427 4 9 14 21-50 21 25.9

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