Шальке-04 - Герта 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
14 Апреля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Герта, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Герта
Берлин
|1
|вр
|Ральф Ферман
|27
|зщ
|Седрик Бруннер
|4
|зщ
|Майя Йосида
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|41
|зщ
|Хеннинг Матрициани
|30
|пз
|Алекс Крал
|6
|пз
|Том Краус
|20
|пз
|Тим Скарке
|10
|пз
|Родриго Саласар
|11
|нп
|Мариус Бюльтер
|26
|нп
|Михаэль Фрай
|1
|вр
|Оливер Кристенсен
|5
|зщ
|Филип Уремович
|20
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|31
|зщ
|Мартон Дардаи
|21
|зщ
|Марвин Платтенхардт
|29
|пз
|Лука Тусар
|6
|пз
|Толга Джигерджи
|8
|пз
|Суат Сердар
|23
|нп
|Марко Рихтер
|14
|нп
|Доди Лукебакио
|18
|нп
|Вилфрид Канга
Главные тренеры
|Томас Райс
|Томас Райс
|Томас Райс
|Сандро Шварц
История личных встреч
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|12.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 2
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|31.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0
|25.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 2
|02.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 2
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|71.6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|69.1
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|63.0
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|53.1
|7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|50.6
|8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|50.6
|9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|48.1
|10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|43.2
|11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|39.5
|12
|Кёльн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|38.3
|13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|35.8
|14
|Хоффенхайм
|27
|8
|4
|15
|37-46
|28
|34.6
|15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|32.1
|16
|Штутгарт
|27
|5
|8
|14
|32-47
|23
|28.4
| 17
Зона вылета
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|27.2
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|27
|4
|9
|14
|21-50
|21
|25.9