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Ингулец - Колос 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
14 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 21-й тур
Ингулец
Колос

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Колос, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ингулец
Петрово
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
УкраинаСергей Иванович Ковалец
УкраинаЯрослав Вишняк
История личных встреч
07.10.2022 Украина - Премьер-лига Тур 6 Колос0 : 0Ингулец
18.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 8 Ингулец0 : 2Колос
07.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 17 Ингулец0 : 0Колос
27.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 4 Колос0 : 0Ингулец
18.11.2018 Украина - Первая лига Тур 18 Ингулец0 : 1Колос
22.08.2018 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Ингулец1 : 0Колос
04.08.2018 Украина - Первая лига Тур 3 Колос0 : 0Ингулец
14.04.2018 Украина - Первая лига Тур 27 Ингулец4 : 0Колос
03.09.2017 Украина - Первая лига Тур 10 Колос1 : 0Ингулец
04.05.2017 Украина - Первая лига Тур 28 Ингулец0 : 0Колос
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр20 15 4 1 50-15 49 81.7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-119 14 3 2 42-15 45 78.9
3
Квалификация Лиги конференций
Заря20 12 4 4 42-26 40 66.7
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К20 12 3 5 29-16 39 65.0
5 Александрия19 8 8 3 33-26 32 56.1
6 Кривбасс20 8 4 8 17-22 28 46.7
7 Колос20 7 6 7 18-20 27 45.0
8 Ворскла20 6 5 9 23-28 23 38.3
9 Ингулец19 6 4 9 19-23 22 38.6
10 Металлист 192520 4 9 7 17-34 21 35.0
11 Черноморец20 4 8 8 19-26 20 33.3
12 Верес20 5 4 11 21-28 19 31.7
13 Минай20 4 6 10 14-25 18 30.0
14 Рух В19 4 6 9 19-29 18 31.6
15
Зона вылета
Металлист20 4 6 10 17-28 18 30.0
16
Зона вылета
Львов20 3 4 13 16-35 13 21.7

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