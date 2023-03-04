Рух - Динамо Киев 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
14 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух - Динамо Киев, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Леонид Станиславович Кучук
|Мирча Луческу
История личных встреч
|09.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 0
|25.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|3 : 0
|17.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|20
|15
|4
|1
|50-15
|49
|81.7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|19
|14
|3
|2
|42-15
|45
|78.9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|40
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|20
|12
|3
|5
|29-16
|39
|65.0
|5
|Александрия
|19
|8
|8
|3
|33-26
|32
|56.1
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|28
|46.7
|7
|Колос
|20
|7
|6
|7
|18-20
|27
|45.0
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|38.3
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|22
|38.6
|10
|Металлист 1925
|20
|4
|9
|7
|17-34
|21
|35.0
|11
|Черноморец
|20
|4
|8
|8
|19-26
|20
|33.3
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|19
|31.7
|13
|Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|18
|30.0
|14
|Рух В
|19
|4
|6
|9
|19-29
|18
|31.6
| 15
Зона вылета
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|18
|30.0
| 16
Зона вылета
|Львов
|20
|3
|4
|13
|16-35
|13
|21.7