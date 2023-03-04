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Рух - Динамо Киев 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
14 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 21-й тур
Рух В
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух - Динамо Киев, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Динамо К
Киев
Главные тренеры
БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
РумынияМирча Луческу
История личных встреч
09.10.2022 Украина - Премьер-лига Тур 6 Динамо К3 : 0Рух В
25.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 9 Рух В0 : 2Динамо К
21.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 19 Динамо К3 : 0Рух В
17.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 6 Рух В0 : 2Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр20 15 4 1 50-15 49 81.7
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-119 14 3 2 42-15 45 78.9
3
Квалификация Лиги конференций
Заря20 12 4 4 42-26 40 66.7
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К20 12 3 5 29-16 39 65.0
5 Александрия19 8 8 3 33-26 32 56.1
6 Кривбасс20 8 4 8 17-22 28 46.7
7 Колос20 7 6 7 18-20 27 45.0
8 Ворскла20 6 5 9 23-28 23 38.3
9 Ингулец19 6 4 9 19-23 22 38.6
10 Металлист 192520 4 9 7 17-34 21 35.0
11 Черноморец20 4 8 8 19-26 20 33.3
12 Верес20 5 4 11 21-28 19 31.7
13 Минай20 4 6 10 14-25 18 30.0
14 Рух В19 4 6 9 19-29 18 31.6
15
Зона вылета
Металлист20 4 6 10 17-28 18 30.0
16
Зона вылета
Львов20 3 4 13 16-35 13 21.7

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