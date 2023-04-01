Мидлсбро - Норвич Сити 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
14 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Норвич Сити, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Давид Вагнер
История личных встреч
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 2
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|0 : 1
|30.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|0 : 1
|15.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 0
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 0
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|0 : 1
|25.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|0 : 2
|17.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|0 : 1
|04.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|40
|90
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|40
|76
| 3
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|41
|71
| 4
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|41
|68
| 5
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|41
|62
| 6
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|40
|62
|7
|Престон Норт Энд
|41
|62
|8
|Норвич Сити
|41
|61
|9
|Ковентри Сити
|41
|59
|10
|Сандерленд
|41
|58
|11
|Вест Бромвич Альбион
|40
|57
|12
|Уотфорд
|41
|56
|13
|Бристоль Сити
|41
|53
|14
|Суонси Сити
|41
|53
|15
|Сток Сити
|41
|52
|16
|Халл Сити
|41
|52
|17
|Бирмингем Сити
|41
|50
|18
|Рединг
|41
|47
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|40
|45
|20
|Хаддерсфилд Таун
|41
|43
|21
|Куинз Парк Рейнджерс
|41
|43
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|40
|42
| 23
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|41
|40
| 24
Зона вылета
|Блэкпул
|41
|35