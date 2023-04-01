00:11 ()
Свернуть список

Мидлсбро - Норвич Сити 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
14 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Мидлсбро
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Норвич Сити, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Норвич Сити1 : 2Мидлсбро
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Норвич Сити0 : 0Мидлсбро
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Норвич Сити1 : 0Мидлсбро
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Норвич Сити1 : 0Мидлсбро
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
25.05.2015 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Мидлсбро0 : 2Норвич Сити
17.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Норвич Сити0 : 1Мидлсбро
04.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Мидлсбро4 : 0Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4090
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4076
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун4171
4
Плей-офф за повышение
Мидлсбро4168
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл4162
6
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс4062
7 Престон Норт Энд4162
8 Норвич Сити4161
9 Ковентри Сити4159
10 Сандерленд4158
11 Вест Бромвич Альбион4057
12 Уотфорд4156
13 Бристоль Сити4153
14 Суонси Сити4153
15 Сток Сити4152
16 Халл Сити4152
17 Бирмингем Сити4150
18 Рединг4147
19 Ротерхэм Юнайтед4045
20 Хаддерсфилд Таун4143
21 Куинз Парк Рейнджерс4143
22
Зона вылета
Кардифф Сити4042
23
Зона вылета
Уиган Атлетик4140
24
Зона вылета
Блэкпул4135

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close