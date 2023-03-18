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Славия-Мозырь - Сморгонь 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
14 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Славия-Мозырь
Сморгонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Сморгонь, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
31.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
04.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Славия-Мозырь1 : 1Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн3 3 0 0 8-1 9 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ3 2 1 0 3-1 7 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь3 2 0 1 7-3 6 66.7
4 Шахтёр С2 2 0 0 3-1 6 100.0
5 БАТЭ3 1 2 0 5-3 5 55.6
6 Минск3 1 2 0 5-3 5 55.6
7 Нафтан3 1 1 1 3-3 4 44.4
8 Энергетик-БГУ3 1 1 1 2-2 4 44.4
9 Славия-Мозырь3 1 0 2 1-4 3 33.3
10 Сморгонь3 1 0 2 2-6 3 33.3
11 Гомель3 0 2 1 4-6 2 22.2
12 Неман2 0 1 1 3-4 1 16.7
13 Белшина2 0 1 1 0-1 1 16.7
14 Слуцк3 0 1 2 2-5 1 11.1
15
Зона вылета
Динамо-Брест3 0 0 3 0-5 0 0.0

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