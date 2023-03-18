Славия-Мозырь - Сморгонь 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
14 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Сморгонь, которое состоится 14 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|31.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 2
|04.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|66.7
|4
|Шахтёр С
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100.0
|5
|БАТЭ
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55.6
|6
|Минск
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55.6
|7
|Нафтан
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44.4
|8
|Энергетик-БГУ
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44.4
|9
|Славия-Мозырь
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|33.3
|10
|Сморгонь
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|33.3
|11
|Гомель
|3
|0
|2
|1
|4-6
|2
|22.2
|12
|Неман
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16.7
|13
|Белшина
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16.7
|14
|Слуцк
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11.1
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|0.0