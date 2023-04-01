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Крылья Советов - Химки 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
15 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Крылья Советов
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Химки, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
РоссияРинат Саярович Билялетдинов (и.о.)
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 9 Химки0 : 0Крылья Советов
24.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Химки4 : 1Крылья Советов
19.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Химки3 : 7Крылья Советов
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Крылья Советов3 : 0Химки
22.02.2021 Кубок России 1/8 финала Химки0 : 4Крылья Советов
12.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Крылья Советов2 : 0Химки
30.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 5 Химки0 : 2Крылья Советов
16.08.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 Тур 18 Химки1 : 3Крылья Советов
10.04.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 Тур 4 Крылья Советов3 : 0Химки
14.09.2008 Россия - Премьер-Лига - 2008 Тур 21 Крылья Советов3 : 0Химки
Текстовая трансляция
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Практически каждую неделю в чемпионате выстреливает кто-то из недавних дублёров, а некоторые всё смелее берут на себя лидерские полномочия.Материалы по теме У Карпина новый джокер, а у «Краснодара» — неожиданный бомбардир. Успехи молодёжи в РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит22 17 3 2 57-11 54 81.8
2 Ростов22 13 6 3 40-30 45 68.2
3 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
4 ЦСКА22 12 5 5 40-20 41 62.1
5 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
6 Динамо М22 10 6 6 39-29 36 54.5
7 Краснодар22 10 5 7 47-36 35 53.0
8 Оренбург22 10 3 9 43-43 33 50.0
9 Сочи22 9 4 9 32-41 31 47.0
10 Урал22 7 4 11 24-35 25 37.9
11 Локомотив М22 7 4 11 32-39 25 37.9
12 Крылья Советов22 6 6 10 23-33 24 36.4
13 Пари Нижний Новгород22 5 4 13 24-44 19 28.8
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки22 3 4 15 19-50 13 19.7
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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