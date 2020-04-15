Сочи - Краснодар 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
15 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Краснодар, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Владимир Ивич
История личных встреч
|03.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Тур 1
|1 : 0
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 2
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|3 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 3
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|26.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 1
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 0
|27.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|3 : 0
|30.07.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|Тур 21
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Бердыев пришёл в «Сочи» 25 декабря 2022-го, подписав соглашение на 2,5 года. Но в итоге проработал всего 106 дней.Материалы по теме «Никому не нравится футбол команды». Бердыев проработал в «Сочи» всего 106 дней 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Сочи» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|81.8
|2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|68.2
|3
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|63.6
|4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|62.1
|5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|54.5
|6
|Динамо М
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|54.5
|7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|53.0
|8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|50.0
|9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|47.0
|10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|37.9
|11
|Локомотив М
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|37.9
|12
|Крылья Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|36.4
|13
|Пари Нижний Новгород
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|28.8
|14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|25.8
| 15
Зона вылета
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|19.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|19.7