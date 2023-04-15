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Урал - ЦСКА 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
15 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Урал
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - ЦСКА, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
22.11.2022 Фонбет Кубок России Группа D Урал0 : 0 5 : 4ЦСКА
14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D ЦСКА2 : 1Урал
16.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 1 ЦСКА2 : 0Урал
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 2Урал
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 1ЦСКА
13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА2 : 2Урал
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Урал0 : 2ЦСКА
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА1 : 1Урал
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 3ЦСКА
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Урал0 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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«Чемпионат» публикует обновлённую таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.Материалы по теме «Спартак» чаще других получает помощь от судей в РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Урал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит22 17 3 2 57-11 54 81.8
2 Ростов22 13 6 3 40-30 45 68.2
3 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
4 ЦСКА22 12 5 5 40-20 41 62.1
5 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
6 Динамо М22 10 6 6 39-29 36 54.5
7 Краснодар22 10 5 7 47-36 35 53.0
8 Оренбург22 10 3 9 43-43 33 50.0
9 Сочи22 9 4 9 32-41 31 47.0
10 Урал22 7 4 11 24-35 25 37.9
11 Локомотив М22 7 4 11 32-39 25 37.9
12 Крылья Советов22 6 6 10 23-33 24 36.4
13 Пари Нижний Новгород22 5 4 13 24-44 19 28.8
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки22 3 4 15 19-50 13 19.7
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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