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Торпедо М - Спартак М 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
15 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Торпедо М
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Спартак М, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
ИспанияЖозеп Клотет
ИспанияГильермо Абаскаль
История личных встреч
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 15 Спартак М1 : 0Торпедо М
21.03.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Торпедо М0 : 1Спартак М
14.09.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Спартак М3 : 1Торпедо М
30.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 Спартак М3 : 0Торпедо М
22.10.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 Тур 23 Торпедо М1 : 1Спартак М
07.05.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 Тур 8 Спартак М2 : 0Торпедо М
22.10.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 Тур 27 Спартак М1 : 0Торпедо М
18.06.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 Тур 12 Торпедо М1 : 3Спартак М
02.10.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 Тур 25 Спартак М1 : 2Торпедо М
11.04.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 Тур 6 Торпедо М2 : 1Спартак М
Текстовая трансляция
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Красно-белые были гораздо сильнее «Динамо». А Абаскаль классно управлял игрой.Материалы по теме «Спартак» изменился, чтобы доминировать и без Промеса. Клубу надо держаться за Абаскаля! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит22 17 3 2 57-11 54 81.8
2 Ростов22 13 6 3 40-30 45 68.2
3 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
4 ЦСКА22 12 5 5 40-20 41 62.1
5 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
6 Динамо М22 10 6 6 39-29 36 54.5
7 Краснодар22 10 5 7 47-36 35 53.0
8 Оренбург22 10 3 9 43-43 33 50.0
9 Сочи22 9 4 9 32-41 31 47.0
10 Урал22 7 4 11 24-35 25 37.9
11 Локомотив М22 7 4 11 32-39 25 37.9
12 Крылья Советов22 6 6 10 23-33 24 36.4
13 Пари Нижний Новгород22 5 4 13 24-44 19 28.8
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки22 3 4 15 19-50 13 19.7
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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