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Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
15 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
18АнглиязщЭшли Янг
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
7ШотландияпзДжон Макгинн
6БразилияпзДуглас Луис
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
9Буркина-ФасонпБертран Траоре
11АнглиянпОлли Уоткинс
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
28АнглияпзДжозеф Уиллок
23АнглияпзДжейкоб Мёрфи
14ШвециянпАлександер Исак
7Бразилиянп Жоэлинтон
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
29.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ньюкасл Юнайтед4 : 0Астон Вилла
13.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
21.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
24.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
25.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Астон Вилла
24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Астон Вилла1 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла0 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Кристал Пэлас30 8 9 13 29-40 33 36.7
13 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
14 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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