Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
15 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|18
|зщ
|Эшли Янг
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|15
|зщ
|Алекс Морено
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|9
|нп
|Бертран Траоре
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэниел Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джозеф Уиллок
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|7
|нп
|Жоэлинтон
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Эдди Хау
История личных встреч
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|4 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
|12.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 1
|23.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 1
|25.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 0
|20.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 0
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|07.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|81.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|77.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|64.4
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|64.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|58.9
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|52.2
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|54.8
|8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|50.6
|9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|47.8
|10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|44.8
|11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|43.3
|12
|Кристал Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|36.7
|13
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|34.4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|34.5
|15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|33.3
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|32.2
|17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|30.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|30.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
|25.6