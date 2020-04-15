Эвертон - Фулхэм 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
15 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|3
|зщ
|Натан Паттерсон
|5
|зщ
|Майкл Кин
|2
|зщ
|Джеймс Тарковски
|22
|зщ
|Бен Годфри
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|11
|нп
|Демарай Грей
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|18
|пз
|Андреас Перейра
|14
|нп
|Бобби Рид
|20
|нп
|Виллиан
|30
|нп
|Карлос Винисиус
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Марку Силва
История личных встреч
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 3
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 0
|30.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 3
|14.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|4 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|27.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 0
|03.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|81.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|77.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|64.4
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|64.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|58.9
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|52.2
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|54.8
|8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|50.6
|9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|47.8
|10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|44.8
|11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|43.3
|12
|Кристал Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|36.7
|13
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|34.4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|34.5
|15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|33.3
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|32.2
|17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|30.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|30.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
|25.6