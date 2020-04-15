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Эвертон - Фулхэм 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
15 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Эвертон
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
3ШотландиязщНатан Паттерсон
5АнглиязщМайкл Кин
2АнглиязщДжеймс Тарковски
22АнглиязщБен Годфри
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзАмаду Онана
7АнглияпзДуайт Макнил
17НигериянпАлекс Айуоби
11АнглиянпДемарай Грей
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
13СШАзщТим Рим
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
18БразилияпзАндреас Перейра
14ЯмайканпБобби Рид
20Бразилиянп Виллиан
30БразилиянпКарлос Винисиус
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
29.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 14 Фулхэм0 : 0Эвертон
14.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон0 : 2Фулхэм
22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Фулхэм2 : 3Эвертон
13.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Фулхэм2 : 0Эвертон
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон3 : 0Фулхэм
30.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 32 Фулхэм1 : 3Эвертон
14.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон4 : 1Фулхэм
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм2 : 1Эвертон
27.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Фулхэм
03.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 10 Фулхэм2 : 2Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Кристал Пэлас30 8 9 13 29-40 33 36.7
13 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
14 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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