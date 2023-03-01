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Тоттенхэм - Борнмут 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
15 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
1ФранцияврУго Льорис
17АргентиназщКристиан Ромеро
15АнглиязщЭрик Дайер
34ФранциязщКлеман Лангле
23ИспаниязщПедро Порро
4АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ХорватияпзИван Перишич
21ШвецияпзДеян Кулушевски
10АнглиянпГарри Кейн
7Южная КореянпСон Хын Мин
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
3АнглиязщДжек Стивенс
6УэльсзщКрис Мефам
5АнглиязщЛлойд Келли
10ШотландияпзРайан Кристи
8КолумбияпзХефферсон Лерма
16АнглияпзМаркус Таверньер
29ДанияпзФилип Биллинг
14АнглияпзДжозеф Ротуэлл
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
ИталияКристиан Стеллини
ВеликобританияГари О'Нил
История личных встреч
29.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 14 Борнмут2 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Тоттенхэм Хотспур3 : 2Борнмут
04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Тоттенхэм Хотспур5 : 0Борнмут
11.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Борнмут1 : 4Тоттенхэм Хотспур
14.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Борнмут
15.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 33 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Борнмут
22.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 9 Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
20.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур3 : 0Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Кристал Пэлас30 8 9 13 29-40 33 36.7
13 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
14 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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