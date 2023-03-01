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Вулверхэмптон - Брентфорд 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
15 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Вулверхэмптон
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Брентфорд, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Брентфорд
Лондон
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМаксимилиан Килман
24ПортугалиязщТоте Антонио Гомеш
35БразилияпзЖоау Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
10ПортугалияпзДаниэл Каштелу
37ИспаниянпАдама Траоре
12БразилиянпМатеус Кунья
29ИспаниянпДиего Коста
1ИспанияврДэвид Райа
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
24ДанияпзМиккель Дамсгор
9ГерманияпзКевин Шаде
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
19КамерунпзБрайан Мбемо
17АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
ИспанияХулен Лопетеги
ДанияТомас Франк
История личных встреч
29.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 14 Брентфорд1 : 1Вулверхэмптон
22.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 23 Брентфорд1 : 2Вулверхэмптон
18.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вулверхэмптон0 : 2Брентфорд
02.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Вулверхэмптон3 : 0Брентфорд
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Брентфорд0 : 0Вулверхэмптон
14.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Брентфорд1 : 2Вулверхэмптон
24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Вулверхэмптон3 : 1Брентфорд
23.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Брентфорд3 : 0Вулверхэмптон
21.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Вулверхэмптон0 : 2Брентфорд
28.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Вулверхэмптон2 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Кристал Пэлас30 8 9 13 29-40 33 36.7
13 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
14 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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