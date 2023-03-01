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Саутгемптон - Кристал Пэлас 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Саутгемптон
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лондон
31ИрландияврГэвин Базуну
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
35ПольшазщЯн Беднарек
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
15ФранциязщРомен Перро
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
27ФранцияпзИбраима Диало
26АргентинапзКарлос Алькарас
24НорвегияпзМохамед Эльюнусси
20ГанапзКамал Сулемана
32АнглиянпТео Уолкотт
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
28МалипзШейк Дукур
15ГанапзДжеффри Шлупп
7ФранцияпзМайкл Олисе
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
9ГананпДжордан Айю
Главные тренеры
ИспанияРубен Селльес
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Кристал Пэлас1 : 2Саутгемптон
29.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
30.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Саутгемптон1 : 2Кристал Пэлас
15.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас2 : 2Саутгемптон
11.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
30.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Кристал Пэлас30 8 9 13 29-40 33 36.7
13 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
14 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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