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Манчестер Сити - Лестер Сити 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Манчестер Сити
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лестер Сити, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
31Бразилиявр Эдерсон
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
3ПортугалиязщРубен Диаш
6НидерландызщНатан Аке
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
26АлжирнпРияд Марез
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
31ДанияврДаниэль Иверсен
15АвстралиязщГарри Суттар
6Северная ИрландиязщДжонатан Эванс
3БельгиязщВаут Фас
27БельгиязщТимоти Кастань
16ДаниязщВиктор Кристансен
22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
25НигерияпзОнинье Ндиди
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
9АнглиянпДжейми Варди
14НигериянпКелечи Ихеаначо
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
АнглияАдам Сэдлер
АнглияДин Смит
История личных встреч
29.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
26.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Манчестер Сити6 : 3Лестер Сити
11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
07.08.2021 Суперкубок Англии - 2021 Финал Лестер Сити1 : 0Манчестер Сити
03.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Лестер Сити0 : 2Манчестер Сити
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Сити2 : 5Лестер Сити
22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Манчестер Сити3 : 1Лестер Сити
06.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Манчестер Сити1 : 0Лестер Сити
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Изучаем календарь у «Арсенала» и «Манчестер Сити» до конца сезона и прикидываем, смогут ли «горожане» выиграть АПЛ.Материалы по теме Где оступятся «Сити» и «Арсенал»? Календарь и прогноз суперкомпьютера на главную гонку АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Кристал Пэлас30 8 9 13 29-40 33 36.7
13 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
14 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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