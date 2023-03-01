Манчестер Сити - Лестер Сити 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лестер Сити, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|26
|нп
|Рияд Марез
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|31
|вр
|Даниэль Иверсен
|15
|зщ
|Гарри Суттар
|6
|зщ
|Джонатан Эванс
|3
|зщ
|Ваут Фас
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|16
|зщ
|Виктор Кристансен
|22
|пз
|Кирман Дьюсбери-Холл
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|9
|нп
|Джейми Варди
|14
|нп
|Келечи Ихеаначо
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Адам Сэдлер
|Дин Смит
История личных встреч
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|6 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 1
|07.08.2021
|Суперкубок Англии - 2021
|Финал
|1 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 5
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 1
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|3 : 1
|06.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Изучаем календарь у «Арсенала» и «Манчестер Сити» до конца сезона и прикидываем, смогут ли «горожане» выиграть АПЛ.Материалы по теме Где оступятся «Сити» и «Арсенал»? Календарь и прогноз суперкомпьютера на главную гонку АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|81.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|77.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|64.4
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|64.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|58.9
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|52.2
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|54.8
|8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|50.6
|9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|47.8
|10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|44.8
|11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|43.3
|12
|Кристал Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|36.7
|13
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|34.4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|34.5
|15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|33.3
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|32.2
|17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|30.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|30.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
|25.6