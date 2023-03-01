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Челси - Брайтон 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
15 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Челси
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
16СенегалврЭдуард Менди
28ИспаниязщСесар Аспиликуэта
14АнглиязщТрево Чалоба
4ФранциязщБенуа Бадьяшиль
21АнглиязщБен Чилуэлл
12АнглияпзРубен Лофтус-Чик
5АргентинапзЭнцо Фернандес
19АнглияпзМэйсон Маунт
10СШАпзКристиан Пулишич
15УкраинапзМихаил Мудрик
9ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
23АнглияврДжейсон Стил
34НидерландызщЙоэл Велтман
5АнглиязщЛьюис Данк
4АнглиязщАдам Уэбстер
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Гросс
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
7АнглияпзСоломон Марч
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
22ЯпонияпзКаору Митома
28ИрландиянпЭван Фергюсон
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
История личных встреч
29.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 14 Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
18.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 24 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
29.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Челси1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Челси0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
29.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
03.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал30 23 4 3 72-29 73 81.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль29 12 8 9 50-35 44 50.6
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Кристал Пэлас30 8 9 13 29-40 33 36.7
13 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
14 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед30 7 8 15 39-54 29 32.2
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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