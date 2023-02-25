Вильярреал - Вальядолид 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
15 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Вальядолид, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Пепе Рейна
|2
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|4
|зщ
|Пау Торрес
|39
|зщ
|Рамон Терратс
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|22
|пз
|Хосе Луис Моралес
|17
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|11
|нп
|Саму Чуквезе
|1
|вр
|Хорди Масип
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|5
|зщ
|Хави Санчес
|39
|зщ
|Лукас Роза
|20
|зщ
|Мартин Онгла
|17
|пз
|Роке Меса
|11
|пз
|Гонсало Плата
|4
|пз
|Кике Перес
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|10
|нп
|Оскар Плано
|25
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|13.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 3
|13.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 2
|02.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 0
|08.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|08.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|25.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|25.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
|04.04.2010
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|85.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|67.9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|53.6
|7
|Атлетик Б
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|47.6
|8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|45.2
|9
|Райо Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|44.0
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|41.7
|12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|40.5
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|36.9
|15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|35.7
|16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
|17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|34.5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|32.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5