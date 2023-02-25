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Вильярреал - Вальядолид 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
15 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Вильярреал
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Вальядолид, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Вальядолид
Вальядолид
1ИспанияврПепе Рейна
2ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
4ИспаниязщПау Торрес
39ИспаниязщРамон Терратс
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
22ИспанияпзХосе Луис Моралес
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
11НигериянпСаму Чуквезе
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
5ИспаниязщХави Санчес
39БразилиязщЛукас Роза
20КамерунзщМартин Онгла
17ИспанияпзРоке Меса
11ЭквадорпзГонсало Плата
4ИспанияпзКике Перес
24ИспанияпзХоакин Фернандес
10ИспаниянпОскар Плано
25КанаданпКайл Ларин
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
13.08.2022 Испания - Примера Тур 1 Вальядолид0 : 3Вильярреал
13.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Вальядолид0 : 2Вильярреал
02.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Вильярреал2 : 0Вальядолид
08.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Вальядолид1 : 1Вильярреал
21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Вильярреал2 : 0Вальядолид
08.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Вальядолид0 : 0Вильярреал
30.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Вильярреал0 : 1Вальядолид
25.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Вальядолид1 : 0Вильярреал
25.08.2013 Испания - Примера Тур 2 Вильярреал2 : 1Вальядолид
04.04.2010 Испания - Примера Тур 30 Вальядолид0 : 2Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано28 9 10 9 33-33 37 44.0
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
15 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
16 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
17 Вальядолид28 8 5 15 23-47 29 34.5
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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