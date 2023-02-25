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Атлетик - Реал Сосьедад 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
15 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетик Б
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Сосьедад, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврУнай Симон
5ИспаниязщЕрай Альварес
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщИньиго Мартинес
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
1ИспанияврАлекс Ремиро
24ФранциязщРобен Ле Норман
18ИспаниязщАндони Горосабель
12ИспаниязщАйен Муньос
5ИспанияпзИгор Субельдия
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
21ИспанияпзДавид Сильва
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
3ИспанияпзМартин Субименди
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
14.01.2023 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад3 : 1Атлетик Б
20.02.2022 Испания - Примера Тур 25 Атлетик Б4 : 0Реал Сосьедад
31.10.2021 Испания - Примера Тур 12 Реал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
07.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Реал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
03.04.2021 Кубок Испании Финал Атлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
31.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Атлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Реал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
30.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Атлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Реал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
05.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б1 : 3Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано28 9 10 9 33-33 37 44.0
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
15 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
16 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
17 Вальядолид28 8 5 15 23-47 29 34.5
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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