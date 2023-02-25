Кадис - Реал Мадрид 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
15 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Реал Мадрид, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Давид Хиль
|2
|зщ
|Рауль Парра
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|22
|зщ
|Луис Эспино
|24
|пз
|Феде
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|19
|нп
|Серхи Гвардиола
|10
|нп
|Тео Бонгонда
|7
|нп
|Рубен Собрино
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|6
|зщ
|Начо
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|19
|пз
|Даниель Себальос
|11
|пз
|Марко Асенсио
|17
|нп
|Лукас Васкес
|9
|нп
|Карим Бензема
|7
|нп
|Эден Азар
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|10.11.2022
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|15.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|21.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 3
|17.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 1
|03.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
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«Наполи», «Барселона» и «ПСЖ» создали неплохое преимущество в Серии А, Ла Лиге и Лиге 1 соответственно. Изучили календари лидеров, чтобы примерно понять, когда они официально станут чемпионами.Материалы по теме Когда «Барса», «ПСЖ» и «Наполи» станут чемпионами? Расклады на финиш сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Кадис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|85.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|67.9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|53.6
|7
|Атлетик Б
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|47.6
|8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|45.2
|9
|Райо Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|44.0
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|41.7
|12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|40.5
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|36.9
|15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|35.7
|16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
|17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|34.5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|32.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5