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Кадис - Реал Мадрид 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
15 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Кадис
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Реал Мадрид, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Реал Мадрид
Мадрид
13ИспанияврДавид Хиль
2ИспаниязщРауль Парра
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
22УругвайзщЛуис Эспино
24Испанияпз Феде
4ИспанияпзРубен Алькарас
16ИспаниянпКристофер Рамос
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
1БельгияврТибо Куртуа
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
3БразилиязщЭдер Милитао
6Испаниязщ Начо
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
19ИспанияпзДаниель Себальос
11ИспанияпзМарко Асенсио
17ИспаниянпЛукас Васкес
9ФранциянпКарим Бензема
7БельгиянпЭден Азар
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
10.11.2022 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид2 : 1Кадис
15.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Кадис1 : 1Реал Мадрид
19.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Реал Мадрид0 : 0Кадис
21.04.2021 Испания - Примера Тур 31 Кадис0 : 3Реал Мадрид
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Реал Мадрид0 : 1Кадис
03.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Кадис1 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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«Наполи», «Барселона» и «ПСЖ» создали неплохое преимущество в Серии А, Ла Лиге и Лиге 1 соответственно. Изучили календари лидеров, чтобы примерно понять, когда они официально станут чемпионами.Материалы по теме Когда «Барса», «ПСЖ» и «Наполи» станут чемпионами? Расклады на финиш сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Кадис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано28 9 10 9 33-33 37 44.0
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
15 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
16 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
17 Вальядолид28 8 5 15 23-47 29 34.5
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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