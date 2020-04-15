Бетис - Эспаньол 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
15 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Эспаньол, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Руй Силва
|19
|зщ
|Луис Фелипе
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|2
|зщ
|Мартин Монтойя
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|28
|пз
|Родри Санчес
|11
|нп
|Луис Энрике
|21
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
|13
|вр
|Фернандо Пачеко
|23
|зщ
|Сесар Монтес
|24
|зщ
|Серхи Гомес
|4
|зщ
|Леандро Кабрера
|20
|пз
|Эду Эспосито
|15
|пз
|Хосе Грахера
|7
|пз
|Хавьер Пуадо
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Мартин Брейтуэйт
|27
|нп
|Рубен Санчес
|9
|нп
|Хоселу
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Пенас Мартинес
|Луис Гарсия
История личных встреч
|21.01.2023
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|21.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 4
|19.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 2
|25.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|29.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|30.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1
|16.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 3
|17.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|23
|3
|2
|53-9
|72
|85.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|67.9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|53.6
|7
|Атлетик Б
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|47.6
|8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|45.2
|9
|Райо Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|44.0
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|28
|9
|8
|11
|42-42
|35
|41.7
|12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|40.5
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|36.9
|15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|35.7
|16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
|17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|34.5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|32.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5