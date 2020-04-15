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Бетис - Эспаньол 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
15 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Бетис
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Эспаньол, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Эспаньол
Барселона
13ПортугалияврРуй Силва
19ИталиязщЛуис Фелипе
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
2ИспаниязщМартин Монтойя
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
28ИспанияпзРодри Санчес
11БразилиянпЛуис Энрике
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
13ИспанияврФернандо Пачеко
23МексиказщСесар Монтес
24ИспаниязщСерхи Гомес
4УругвайзщЛеандро Кабрера
20ИспанияпзЭду Эспосито
15ИспанияпзХосе Грахера
7ИспанияпзХавьер Пуадо
10ИспанияпзСерхи Дардер
17ДаниянпМартин Брейтуэйт
27ИспаниянпРубен Санчес
9Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияЛуис Гарсия
История личных встреч
21.01.2023 Испания - Примера Тур 18 Эспаньол1 : 0Бетис
21.01.2022 Испания - Примера Тур 22 Эспаньол1 : 4Бетис
19.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Бетис2 : 2Эспаньол
25.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Бетис1 : 0Эспаньол
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Эспаньол2 : 2Бетис
29.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Бетис1 : 1Эспаньол
30.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Бетис3 : 1 ДВЭспаньол
24.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Эспаньол1 : 1Бетис
16.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Эспаньол1 : 3Бетис
17.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Бетис3 : 0Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона28 23 3 2 53-9 72 85.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М28 17 6 5 45-20 57 67.9
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис28 13 6 9 34-29 45 53.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано28 9 10 9 33-33 37 44.0
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона28 9 8 11 42-42 35 41.7
12 Мальорка28 9 7 12 25-30 34 40.5
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Кадис28 7 10 11 23-40 31 36.9
15 Альмерия28 8 6 14 34-48 30 35.7
16 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
17 Вальядолид28 8 5 15 23-47 29 34.5
18
Зона вылета
Валенсия28 7 6 15 30-34 27 32.1
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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