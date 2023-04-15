Ренн - Реймс 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Реймс, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Доган Алемдар
|27
|зщ
|Амари Траоре
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|25
|зщ
|Биргер Мелинг
|8
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Лесли Угочукву
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|21
|пз
|Ловро Майер
|19
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|4
|зщ
|Максим Бузи
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|3
|пз
|Камори Думбия
|70
|пз
|Алексис Флипс
|39
|нп
|Дзюня Ито
|11
|нп
|Мизьян Маолида
|29
|нп
|Фоларин Балогун
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Уильям Стилл
История личных встреч
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 1
|09.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 3
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 2
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 2
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 0
|28.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 2
|02.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|67.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|64.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|6
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|55.6
|7
|Лион
|30
|13
|8
|9
|47-33
|47
|52.2
|8
|Реймс
|30
|11
|14
|5
|40-29
|47
|52.2
|9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|50.0
|11
|Клермон
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|44.4
|12
|Тулуза
|30
|11
|5
|14
|46-52
|38
|42.2
|13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|41.1
|14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|34.4
|15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|32.2
|16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|23.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|23.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6