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Ренн - Реймс 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ренн
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Реймс, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Реймс
Реймс
1ТурцияврДоган Алемдар
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
25НорвегиязщБиргер Мелинг
8ФранцияпзБатист Сантамария
6ФранцияпзЛесли Угочукву
14ФранцияпзБенжамен Буриго
21ХорватияпзЛовро Майер
19ФранциянпАмин Гуири
9ФранциянпАрно Калимуэндо
94ФранцияврЙеванн Диуф
4БельгиязщМаксим Бузи
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
3МалипзКамори Думбия
70ФранцияпзАлексис Флипс
39ЯпониянпДзюня Ито
11ФранциянпМизьян Маолида
29АнглиянпФоларин Балогун
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
29.12.2022 Франция - Лига 1 Тур 16 Реймс3 : 1Ренн
09.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 31 Реймс2 : 3Ренн
12.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 5 Ренн0 : 2Реймс
04.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Реймс2 : 2Ренн
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн2 : 2Реймс
16.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс1 : 0Ренн
06.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн0 : 1Реймс
17.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс2 : 0Ренн
28.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн0 : 2Реймс
02.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 Ренн3 : 1Реймс
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель30 18 7 5 54-29 61 67.8
4
Лига Европы
Монако30 17 7 6 63-42 58 64.4
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
6 Ренн30 15 5 10 48-33 50 55.6
7 Лион30 13 8 9 47-33 47 52.2
8 Реймс30 11 14 5 40-29 47 52.2
9 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
10 Лорьян30 12 9 9 42-40 45 50.0
11 Клермон30 11 7 12 31-41 40 44.4
12 Тулуза30 11 5 14 46-52 38 42.2
13 Монпелье30 11 4 15 46-50 37 41.1
14 Нант30 6 13 11 32-42 31 34.4
15 Осер30 7 8 15 27-51 29 32.2
16 Брест30 6 10 14 34-48 28 31.1
17
Зона вылета
Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
18
Зона вылета
Труа30 4 9 17 38-64 21 23.3
19
Зона вылета
Аяччо30 6 3 21 21-55 21 23.3
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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