ПСЖ - Ланс 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
15 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ланс, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ланс
Ланс
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|зщ
|Маркиньос
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|17
|пз
|Витинья
|15
|пз
|Данилу Перейра
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|30
|нп
|Лионель Месси
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|26
|пз
|Салис Самед
|8
|пз
|Секо Фофана
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|28
|пз
|Адриен Томассон
|20
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Франк Эз
История личных встреч
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 1
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 1
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 1
|10.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|4 : 1
|17.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 3
|12.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 0
|26.09.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 2
|06.03.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|67.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|64.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|6
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|55.6
|7
|Лион
|30
|13
|8
|9
|47-33
|47
|52.2
|8
|Реймс
|30
|11
|14
|5
|40-29
|47
|52.2
|9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|50.0
|11
|Клермон
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|44.4
|12
|Тулуза
|30
|11
|5
|14
|46-52
|38
|42.2
|13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|41.1
|14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|34.4
|15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|32.2
|16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|31.1
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|23.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|23.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6