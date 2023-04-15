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ПСЖ - Ланс 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
15 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
ПСЖ
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ланс, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ланс
Ланс
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
5Бразилиязщ Маркиньос
4ИспаниязщСерхио Рамос
2МароккозщАшраф Хакими
25ПортугалиязщНуну Мендеш
8ИспанияпзФабиан Руис
17Португалияпз Витинья
15ПортугалияпзДанилу Перейра
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
30АргентинанпЛионель Месси
7ФранциянпКилиан Мбаппе
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
26ГанапзСалис Самед
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
29ПольшапзПшемыслав Франковски
28ФранцияпзАдриен Томассон
20ФранцияпзАнжело Фюльжини
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ФранцияКристоф Галтье
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
01.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс3 : 1ПСЖ
23.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 34 ПСЖ1 : 1Ланс
04.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс1 : 1ПСЖ
01.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 35 ПСЖ2 : 1Ланс
10.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Ланс1 : 0ПСЖ
07.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 ПСЖ4 : 1Ланс
17.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Ланс1 : 3ПСЖ
12.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 23 ПСЖ0 : 0Ланс
26.09.2010 Франция - Лига 1 Тур 7 Ланс0 : 2ПСЖ
06.03.2010 Франция - Лига 1 Тур 27 Ланс1 : 1ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель30 18 7 5 54-29 61 67.8
4
Лига Европы
Монако30 17 7 6 63-42 58 64.4
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
6 Ренн30 15 5 10 48-33 50 55.6
7 Лион30 13 8 9 47-33 47 52.2
8 Реймс30 11 14 5 40-29 47 52.2
9 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
10 Лорьян30 12 9 9 42-40 45 50.0
11 Клермон30 11 7 12 31-41 40 44.4
12 Тулуза30 11 5 14 46-52 38 42.2
13 Монпелье30 11 4 15 46-50 37 41.1
14 Нант30 6 13 11 32-42 31 34.4
15 Осер30 7 8 15 27-51 29 32.2
16 Брест30 6 10 14 34-48 28 31.1
17
Зона вылета
Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
18
Зона вылета
Труа30 4 9 17 38-64 21 23.3
19
Зона вылета
Аяччо30 6 3 21 21-55 21 23.3
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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