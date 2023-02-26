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Болонья - Милан 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
15 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Болонья
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Милан, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Милан
Милан
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
5ФранциязщАдама Сумаоро
26КолумбиязщДжон Лукуми
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
30НидерландыпзЙерди Схаутен
8АргентинапзНиколас Домингес
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
99ГамбиянпМуса Барроу
10ИталиянпНикола Сансоне
16ФранцияврМик Меньян
25ИталиязщАлессандро Флоренци
20ФранциязщПьер Калюлю
28ГерманиязщМалик Тшау
5СенегалзщФоде Балло-Туре
40БельгияпзАстер Вранкс
32ИталияпзТоммазо Побега
56БельгияпзАлексис Салемакерс
90БельгиянпШарль Де Кетеларе
12ХорватиянпАнте Ребич
27БельгиянпДивок Ориги
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
27.08.2022 Италия - Серия А Тур 3 Милан2 : 0Болонья
04.04.2022 Италия - Серия А Тур 31 Милан0 : 0Болонья
23.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 4Милан
30.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Болонья1 : 2Милан
21.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Милан2 : 0Болонья
18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Милан5 : 1Болонья
08.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Болонья2 : 3Милан
06.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Милан2 : 1Болонья
18.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Болонья0 : 0Милан
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Болонья1 : 2Милан
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио29 17 7 5 46-20 58 66.7
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан29 15 7 7 48-36 52 59.8
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья29 12 7 10 38-36 43 49.4
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя29 5 11 13 25-45 26 29.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

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