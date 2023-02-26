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Наполи - Верона 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
15 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Наполи
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Верона, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Верона
Верона
1ИталияврАлекс Мерет
3Южная КореязщКим Мин Джэ
5БразилиязщЖуан Жесус
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
21ИталиянпМаттео Политано
81ИталиянпДжакомо Распадори
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
1ИталияврЛоренцо Монтипо
27ПольшазщПавел Давидович
6ШвециязщИсак Хин
17ИталиязщФедерико Чеккерини
29ИталиязщФабио Депаоли
5ИталияпзМарко Фараони
61ФранцияпзАдриен Тамез
33СловакияпзОндрей Дуда
26БельгиянпСириль Нгонж
11ИталиянпКевин Ласанья
19Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияМарко Цаффарони
История личных встреч
15.08.2022 Италия - Серия А Тур 1 Верона2 : 5Наполи
13.03.2022 Италия - Серия А Тур 29 Верона1 : 2Наполи
07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Наполи1 : 1Верона
23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Наполи1 : 1Верона
24.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Верона3 : 1Наполи
23.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Верона0 : 2Наполи
19.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Наполи2 : 0Верона
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Наполи2 : 0Верона
19.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Верона1 : 3Наполи
10.04.2016 Италия - Серия А Тур 32 Наполи3 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио29 17 7 5 46-20 58 66.7
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан29 15 7 7 48-36 52 59.8
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья29 12 7 10 38-36 43 49.4
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя29 5 11 13 25-45 26 29.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

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