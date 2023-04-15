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Интер - Монца 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
15 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Интер М
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Монца, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Монца
Монца
24КамерунврАндре Онана
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
8ГерманиязщРобин Госенс
23ИталияпзНиколо Барелла
14АлбанияпзКристьян Аслани
11АргентинапзХоакин Корреа
22АрмениянпГенрих Мхитарян
90БельгиянпРомелу Лукаку
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
55ИталиязщАрмандо Иццо
3ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
30БразилиязщКарлос Аугусто
12ИталияпзСтефано Сенси
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзНиколо Ровелла
17ИталиянпДжанлука Капрари
84ИталиянпПатрик Чиурриа
37ИталиянпАндреа Петанья
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
07.01.2023 Италия - Серия А Тур 17 Монца2 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи29 24 2 3 66-21 74 85.1
2
Лига чемпионов
Лацио29 17 7 5 46-20 58 66.7
3
Лига чемпионов
Рома29 16 5 8 39-26 53 60.9
4
Лига чемпионов
Милан29 15 7 7 48-36 52 59.8
5
Лига Европы
Интер М29 16 3 10 48-33 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта29 14 6 9 47-34 48 55.2
7 Ювентус29 18 5 6 47-24 44 -15 50.6
8 Болонья29 12 7 10 38-36 43 49.4
9 Фиорентина29 11 8 10 34-32 41 47.1
10 Удинезе29 9 12 8 39-36 39 44.8
11 Торино29 10 8 11 30-35 38 43.7
12 Сассуоло29 10 7 12 37-43 37 42.5
13 Монца29 9 8 12 34-41 35 40.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана29 6 11 12 33-49 29 33.3
16 Лечче29 6 9 14 25-35 27 31.0
17 Специя29 5 11 13 25-45 26 29.9
18
Зона вылета
Верона29 5 7 17 24-43 22 25.3
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория29 3 6 20 18-50 15 17.2

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