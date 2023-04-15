Интер - Монца 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
15 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Монца, которое состоится 15 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Монца
Монца
|24
|вр
|Андре Онана
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|8
|зщ
|Робин Госенс
|23
|пз
|Николо Барелла
|14
|пз
|Кристьян Аслани
|11
|пз
|Хоакин Корреа
|22
|нп
|Генрих Мхитарян
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|55
|зщ
|Армандо Иццо
|3
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|12
|пз
|Стефано Сенси
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Николо Ровелла
|17
|нп
|Джанлука Капрари
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|37
|нп
|Андреа Петанья
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|85.1
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|29
|17
|7
|5
|46-20
|58
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|60.9
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|59.8
| 5
Лига Европы
|Интер М
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|55.2
|7
|Ювентус
|29
|18
|5
|6
|47-24
|44
|-15
|50.6
|8
|Болонья
|29
|12
|7
|10
|38-36
|43
|49.4
|9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|47.1
|10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|44.8
|11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|43.7
|12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|42.5
|13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|40.2
|14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|35.6
|15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|33.3
|16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|31.0
|17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|25.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|21.1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
|17.2